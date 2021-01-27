本报驻埃及记者 景 玥 黄培昭

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当前，越来越多中国品牌汽车在中东国家受到消费者欢迎。许多中国车企正从整车出口转向在当地投资建厂，逐步实现生产本土化，不仅为当地提供了大量就业岗位和技术人才，而且推动了地区国家汽车产业链的完善。

据“阿拉伯商务网”近日报道，沙特、伊朗、阿尔及利亚等国已成为中国品牌汽车在中东及北非地区的主要销售市场。业内人士指出，中国品牌汽车能在中东地区站稳脚跟，在于其较高的性价比、细致周到的售后服务，以及对当地客户需求的深度理解和快速响应等。

凭借高性价比崭露头角

近一段时间以来，中国品牌汽车进驻中东国家的新闻屡见报端。400辆红旗车出口沙特；530辆金龙轻客出口埃及；埃及与东风汽车和东风研究院签署两项协议，在埃及本土生产首款电动汽车“Nasr E70”；卡塔尔国家运输公司分别与中国宇通客车、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司云签约2022年足球世界杯车辆供应及服务协议……

“中国汽车正凭借高性价比逐渐在中东市场站稳脚跟。”埃及汽车行业分析师塔雷克·穆斯塔法对本报记者表示，中国品牌汽车凭借其越来越好的产品质量、及时周到的售后服务、与时俱进的技术研发，以及对客户需求的深度理解与快速响应，在中东市场日益崭露头角。

埃及中国商会的数据显示，2020年1—11月埃及汽车市场整体销量超过20万辆，同比增长26.61%；中国汽车同期在埃及销售约4.3万辆，其中乘用车销量约3.3万辆，同比增长82.17%。

35岁的埃及银行从业人员夏姆斯最近刚刚购买了上汽的紧凑型越野车名爵ZS，除了价格实惠，她被这款车潮炫的外观和良好的性能吸引。“不少同事最近纷纷试驾了我的新车，都赞不绝口。”

上汽集团名爵品牌在埃及的销售负责人龙阳说：“自上汽集团与埃及曼苏尔集团成立合资制造公司以来，名爵在埃及的销量快速增长，2019年在埃销售量为4000多台，2020年在埃实现销售近1.5万台新车。”

在客车市场，中国品牌汽车也受到欢迎。在2006年成功服务多哈亚运会后，海格客车逐步提高卡塔尔的市场占有率，目前保有量近5000台。曾担任过亚运会车辆调度的哈尼夫表示，海格客车驾驶舒适，空调制冷充足，耐用性高。

新能源车型渐成中国品牌汽车拓展中东市场的新亮点。宇通客车中东区总经理沈辉介绍说：“宇通客车近期与卡塔尔国家运输公司签约的1002辆2022年卡塔尔世界杯车辆供应及服务合同，其中包括741辆纯电动客车。这批车辆将助力卡塔尔成为中东第一个客车大规模电动化的国家。”

不断提高车型市场适应性

奇瑞埃及经销商穆罕默德表示，中国车企在中东市场进行了充分调研，根据本地居民的驾驶习惯，对汽车在安全和性能上进行改进。“比如由于埃及的路面不平整，埃及乘客对车辆减振器的要求比较高，针对这一路况问题，奇瑞对旗下车型减震器全部进行了调校和修正，提高了车型对埃及市场的适应性。”

针对卡塔尔的市场需求以及当地路况和气候特点，海格客车进行了上百项产品适应性改进。例如，加大空调制冷量，提高风速；采用整车阴极电泳技术，提升车辆防腐蚀性能等。据海格客车海外销售公司总经理姜海峰介绍，为满足世界杯用车的要求，他们在隔音、隔热、车载智能网联的人机交互设备设置、夜间行驶安全等多个方面都有改进。

近年来，中国车企在完善售后服务上下功夫。海格客车针对卡塔尔市场建立起快速高效的服务响应机制，常年保持强大的服务团队，提高配件发运及时率。宇通客车将在卡塔尔成立服务公司，建立培训中心和配件中心库，有效保障车辆的运营。

长安汽车股份有限公司海外发展部总经理施海峰表示，从整体来看，中国品牌汽车在中东市场的占有率较欧美、日韩车还有较大差距。对此，中国汽车企业应进一步提高品牌营销能力，强化自身竞争力，创新造型、升级技术，在改进产品、完善售后服务等各方面不断发力。

塔雷克·穆斯塔法认为，中国汽车在价廉的同时质量已经有了很大的提升，中低端车型有着非常好的国际竞争力。中国汽车在品牌推广方面存在“软肋”，应加强培养具有国际视野的品牌营销人才。

大力推动汽车本土化生产

为整合优质资源、提高竞争优势，越来越多的中国车企从整车出口转向在当地投资建厂，不仅为当地提供了大量就业岗位和技术人才，而且推动了中东地区国家汽车产业链的完善。

2016年12月，陕汽就开始与阿尔及利亚马祖兹集团合作，在塞提夫省工业园区筹建陕汽阿尔及利亚汽车组装厂，该厂在当地组装生产SHACMAN品牌各类载重汽车，年产量达3000辆，除满足当地市场外，还销往突尼斯、马里等周边国家。

在伊朗，北汽集团于2017年设立合资公司，实现本土化组装。在卡塔尔，宇通客车2020年与卡塔尔方面签署框架协议，拟在卡塔尔自由区建立电动客车散件组装工厂，带动卡塔尔工业化水平。在埃及，奇瑞、吉利、比亚迪、金龙、福田等品牌都在当地设有组装工厂。

“实现本土化布局后，中国汽车制造企业的服务范围和影响力将借助中东市场得到扩展。”埃及巴伐利亚汽车有限公司副总裁哈比布说，中国车企可以以埃及为基地，辐射庞大的中东、非洲乃至欧洲汽车市场。

中国汽车本土化生产，为中东国家创造了大量的就业岗位，为当地输送了技术和人才。奇瑞在埃及、伊朗等中东国家的工厂，每年都要在当地招聘大量员工，他们中有的已成为工厂的技术骨干，有的从刚出校门的大学生成长为管理人才。

（本报开罗1月26日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 16 版）

(责编：牛镛)