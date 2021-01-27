本报北京1月26日电 （记者谢亚宏）外交部发言人赵立坚26日在例行记者会上对近期欧、美工商界人士对华经贸合作积极表态表示赞赏。他说，这代表了国际社会看好中国经济发展前景、希望保持并加强同中国合作的积极声音。

有记者问：中国欧盟商会主席伍德克近日接受专访时表示，欧洲需要走出自满，尝试向中国学习。如果中国赢了，我们也赢了。中国经济每年贡献全球增长的30%。对企业来说，参与这个市场非常重要。请问中方对此有何评论？

赵立坚说，近期欧、美工商界人士关于对华经贸合作的表态，代表了国际社会看好中国经济发展前景、希望保持并加强同中国合作的积极声音。中国欧盟商会最新调查显示，62%的欧盟在华企业表示愿意增加投资。联合国贸易和发展会议最新报告显示，2020年对华外国直接投资（FDI）逆势增长4%，中国成为全球最大外资流入国。这两个数字再次印证了国际社会对中国投资和营商环境的认同。

他说，作为一个拥有14亿人口、9亿劳动力资源、1.2亿市场主体的发展中大国，中国始终是带动世界经济复苏的重要引擎和各国企业投资兴业的热土。进入新发展阶段的中国同世界经济的联系会更加紧密，中欧投资协定的达成也为欧洲和世界开展对华合作提供了更多机遇，创造了更大空间。中方将贯彻新发展理念，不断提高对外开放水平，积极构建国内国际双循环的新发展格局。

“相信中国的开放发展必将为各国企业在华发展提供更多的合作机遇，带来更多的发展红利。”赵立坚说。

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