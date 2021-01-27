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全球新冠病例过亿 世界呼唤勠力同心

2021年01月27日05:22 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月27日电 题：全球新冠病例过亿 世界呼唤勠力同心

　　新华社记者

　　一亿！2021年伊始，全球累计新冠确诊病例数超过了这个严峻的节点。

　　无论是人口稠密的发达地区，还是地广人稀的偏远地带，从热带的太平洋岛屿，到寒冷的南极考察站，新冠病毒已蔓延到全球各个角落。

　　在与百年一遇大疫的战斗中，人类取得初步成效。当前，疫情远未结束，一年来积累的“抗疫疲劳”、经济承压等问题还未缓解，病毒变异等新风险又开始浮现。尽管如此，随着疫苗接种在全球各地推进，随着合作抗疫日益成为世界主流声音，人们坚信：亿兆一心，“战疫”必胜！

　　当疫情成为“亿”情

　　美国约翰斯·霍普金斯大学新冠疫情统计数据显示，截至美国东部时间26日14时22分（北京时间27日3时22分），全球累计确诊100032461例，死亡2149818例。记录显示全球累计确诊病例数呈加速增长趋势，从疫情开始到1000万用时超半年，1000万到2000万用时43天，间隔多次缩短，从9000万到1亿仅用时16天。

　　“这是一个严峻和令人震惊的节点。”世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安日前在回答新华社记者关于全球新冠病例过亿的问题时说。

　　去年1月30日，世卫组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，3月11日宣布新冠疫情具有大流行特征。此后，疫情在北半球夏季一度有所缓和，但近来又出现反弹。

　　美国是累计确诊病例和死亡病例最多的国家。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国累计确诊病例超过2500万，死亡病例超过40万。在纽约，曼哈顿岛中部的时报广场曾因汇聚各国游人被称为“世界十字路口”，但疫情让该地区人流量一度骤减80%以上，清冷的街道与拥挤的医院对比鲜明。

　　公共医疗系统几近崩溃，医疗机构重症病床满员、氧气瓶告急，众多患者等待床位；商店、餐厅、影院等场所门可罗雀；超市货架空空如也，大批货物因疫情无法及时运抵，给居民生活带来不便……这是在多个疫情严重国家常见的场景。

　　人类的生存发展史就是一部与传染病的“斗争史”。14世纪中叶，被称为“黑死病”的鼠疫曾席卷欧洲，当地约三分之一人口死于这场瘟疫；1918年暴发的西班牙流感，在全球造成几千万人死亡。进入21世纪以来，寨卡、中东呼吸综合征等新型传染病又不断对人类生命健康发起挑战。

　　作为近百年来全球最严重的传染病大流行，新冠疫情影响范围之广、病亡人数之多、抗击难度之大，历史罕见。

　　在历次“战疫”中，人类都会通过追踪、隔离等公共卫生措施，加上疫苗、药物等手段，最终控制疫情。世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫日前在分析全球抗击新冠疫情的得失时举例说，欧洲许多国家在去年夏天曾将相关数据指标降到个位数，但由于到秋天后改变了防控策略，特别是圣诞节和新年期间人们交往增多，导致病例数又迅速上升。但只要用好各种疫情应对工具和措施，“新冠病毒可以被控制”。

　　“下半场”有挑战更有希望

　　站在过亿节点展望全球“战疫”，既不能忽视挑战和风险，更应看到希望和信心。

　　病毒变异无疑是当前全球关注的一大挑战和风险。自去年12月以来，英国、南非、巴西等多国报告发现了不同版本的变异新冠病毒。初步研究显示，英国发现的变异病毒VOC 202012/01传染性更强，世卫组织报告全球已有至少60个国家和地区发现感染这种变异病毒的病例。南非发现的变异病毒501Y.V2也已在多国现身。变异病毒的传染性、所致疾病严重程度、对诊疗和疫苗接种的影响等仍待进一步研究，未来还可能出现更多变异。

　　“这就像足球比赛下半场的换人，”瑞安说，“这会给病毒一些新能量，一些新动力，这增加了你面临的挑战。”

　　“但这没有改变游戏规则，没有改变我们为赢得胜利而需要做的事。”他强调，我们仍然要采取各种防控措施，只是随着对手力量的变化，更应加倍努力。

　　在抗疫“下半场”，人类需要面对的其他挑战仍然不少。“禁足”“封城”等严格防疫措施会极大影响经济民生，如何平衡防疫与发展、如何避免人们因“抗疫疲劳”而防控松懈等是横亘在多国面前的待解难题。世界一些地方先前因经济形势所迫、民众急盼回归正常生活等原因“带疫解封”，致使本已控制住的疫情反弹。

　　挑战虽在，希望已现。史上首次，人类在发现导致大流行病的病毒后一年内就研发出疫苗。疫苗研发通常耗时数年，但在去年年初科研人员分离出新冠病毒并完成基因测序后，全球各界勠力同心，现已有多款新冠疫苗获批使用。

　　截至目前，美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗、英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的疫苗、俄罗斯研发的“卫星V”疫苗，还有中国国药集团、科兴公司等企业研发的疫苗已在多个国家和地区启动大规模接种。

　　中国新冠疫苗在安全性、有效性等方面表现良好，并且在可及性、可负担性等方面具有优势，获得巴西、秘鲁、土耳其、印度尼西亚、菲律宾、泰国、埃及等众多国家青睐。

　　在巴西亚马孙雨林深处的一个小村庄，68岁的蒂库纳族老人伊莎贝尔·塞泽里奥本月19日成为当地第一个接种中国新冠疫苗的居民。“我太感谢这支疫苗了！”塞泽里奥用蒂库纳语激动地说。

　　世卫组织总干事谭德塞日前表示，世卫组织主导的“新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）”将在今年年内交付20亿剂新冠疫苗，“疫苗正给予我们结束这场大流行的希望”。

　　共同命运需一心守护

　　面对新冠病毒这个人类共同的敌人，各国人民生命健康从未如此休戚与共、紧密相连，打赢全球疫情阻击战，需要强化全球行动，深化全球合作。仍在肆虐的疫情，呼唤大国主动担当、各国携手而行，共同构建人类卫生健康共同体。

　　“新冠疫情不会在乎国界，”联合国秘书长古特雷斯日前说，“世界要跑在病毒前面只有一个方法——团结。”

　　中国坚持人民至上、生命至上，不仅交出经得起历史和时间检验的抗疫答卷，而且以实际行动助力全球“战疫”。中国迄今已向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组，积极支持并参与疫苗国际合作，为全球抗疫贡献了“中国智慧”和“中国力量”。

　　世卫组织助理总干事任明辉说：“疫情发生后，中国第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，参与全球防疫科研工作，向其他国家提供物资支持、分享抗疫经验，展现了负责任大国的担当。”

　　在全球病例数过亿之后的防疫“持久战”中，国际合作尤需加强。面对北半球冬季以来出现的疫情反弹等新情况，各国需加强联防联控，共同构筑全球抗疫防火墙；对于疫苗的分配，各方应就疫苗可及性和可负担性加强协调，以期尽快在全球达到控制病毒传播所需的疫苗接种率；对于新出现的变异病毒，全球科研人员需要携手研究和分享信息，尽早找到克制之道。

　　美国加利福尼亚大学圣迭戈分校医学院教授斯蒂芬妮·斯特拉思迪指出，所有国家必须共同抗疫，“我们的强壮程度取决于最薄弱的环节”。

　　中国倡导的人类命运共同体理念在这一刻显得尤为重要。总部位于日内瓦的各国议会联盟秘书长马丁·琼贡说，人类命运共同体理念是对多边主义和国际合作的鼓舞，其重要性必将被越来越多的实践所证明。

　　病毒没有国界，团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器。只要团结一心，人类终将走出至暗时刻，迎来“隧道尽头的光芒”。正如中国国家主席习近平25日在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞中所说：“寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人类一定能够战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生。”（参与记者：彭茜、郭洋、张莹、张墨成、刘亚南、刘曲、杜洋、聂晓阳、华义、郭威、张淼、郑思远、施洋、赵旭、冯俊伟、谢宇智、杨臻、宫若涵、周星竹、闫亮、尹南、赵焱、陈威华、倪瑞捷、陈晨、徐永春、唐霁、汪平、梁辉、王玉珏、王沛、黄堃）

(责编：胡永秋、牛镛)

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