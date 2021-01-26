人民网伦敦1月26日电 （白天行）驻英大使刘晓明和夫人胡平华25日举行线上离任招待会。刘大使在会上发表题为《精诚如一，善始令终》的讲话，胡平华发表临别感言。英国外交发展部总司长贝茨代表英方致辞。英国首相首席战略顾问兼首相府办公厅主任李斯特爵士、前副首相赫塞尔廷、前首席大臣利丁顿、前外交大臣亨特等英方代表及在英华侨华人、中资机构人员、留学生代表等约500人在线出席。

刘大使在演讲中表示，我在英工作生活11年，成为中英关系史上任期最长的中国驻英使节和中国历史上任职时间最长的驻外大使，深感荣幸、备感珍惜。过去11年是中国和世界发生巨大变化的11年，我见证了中国发展实现历史性跨越、中国特色社会主义进入新时代，见证了中国与世界的关系发生历史性变化，也见证了中英关系历经波澜起伏。

刘大使表示，11年来，一是中英共同利益的蛋糕越做越大。中英货物贸易额将近翻了一番，中国成为英国第三大货物出口市场；中国对英投资增长约20倍，英国成为中国在欧洲第二大投资目的地国；中英金融合作开创诸多“第一”；双方“一带一路”合作方兴未艾。二是中英高层对话机制更加丰富。两国领导人保持沟通和交往，为中英关系发展不断注入新动力。11年来，中英举行了5次总理会晤、5次战略对话、8次经济财金对话，还开启了两国高级别人文交流机制和高级别安全对话。三是中英国际协作探索广阔领域。中英在联合国、二十国集团等国际组织框架下加强协作，在支持多边主义和自由贸易、反对单边主义和保护主义、携手应对气候变化等全球性挑战方面共识更加突出，在国际和地区热点问题上保持沟通协调。双方正就举办《生物多样性公约》第15次缔约方会议和《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议加强沟通协调，推进中英气变合作、促进绿色发展、引领全球环境治理。四是中英互尊互信互谅任重道远。两国文化、科技、创新交流合作成果丰硕，两国人民守望相助、共同抗疫的友好情谊令人感动，双方相互了解和认知不断加深，民意基础逐步扩大。11年来，中英关系也并非一帆风顺，但回首中英关系发展的历史，我们有理由相信，只要相互尊重、平等相待，遵守国际法和国际关系基本准则，中英关系就能超越分歧，沿着正确轨道向前发展。

刘大使强调，当前，百年变局与世纪疫情相互激荡，国际格局深刻调整，世界面临合作与对抗、对话与分裂、开放与封闭的选择。在这样的形势下，中英作为具有全球影响的大国，肩负着维护世界和平与发展的重任。我衷心希望，中英双方能着眼大局、顺时应势、相向而行，推动两国关系健康稳定发展，更好造福中英两国人民和世界人民。

刘大使最后表示，感谢在英各界朋友关心与支持中国发展和中英友好，感谢各界朋友对中国驻英使馆和我本人提供支持和帮助，感谢使馆同事的敬业精神和高效工作；祝愿中英友谊地久天长，祝愿中英合作走深走实，祝愿中英关系行稳致远。

胡平华女士在发表临别感言时表示，11年英伦岁月令人难忘，感谢各界朋友的关心和支持，希望大家继续关心中英关系，推动中英关系不断向前发展。

贝茨总司长表示，刘大使在中国第一个驻外外交机构成为中国历史上任职时间最长的驻外大使，在任期间见证了许多重要时刻，包括2015年习近平主席对英国事访问和首相特蕾莎·梅、首相卡梅伦分别于2018年、2013年访华等。我谨对刘大使表示感谢，并祝愿刘大使夫妇万事如意。

招待会上播放了《使英十一年，丹心谱华章》和《中英关系回顾》两个短片，盘点了11年中英各领域交流合作取得的丰硕成果，再现了刘大使推动中英关系发展、与中英各界人士友好交流的精彩瞬间。

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