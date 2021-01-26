人民网伦敦1月26日电 （白天行）中国驻英国大使刘晓明25日在英国主流大报《每日电讯报》发表文章《难忘英伦十一载》，回顾持节英伦11年以来的中英关系发展，希望中英双方牢记历史经验，坚持相互尊重，打造超越社会制度和意识形态差异的双边关系，开展互利、共赢的合作，更好造福两国人民和世界。

刘晓明表示，中英经贸、人文等各领域务实合作硕果累累。两国货物贸易额从2010年的501亿美元跃至2020年的923亿美元，中国对英投资和英国对华出口分别增长近20倍。在英中国留学生从10余万增至22万，年度人员往来由100万增至200多万，都翻了一番。

刘晓明指出，中英都是具有国际影响的大国，两国合作广度和深度持续拓展。特别是面对疫情，两国守望相助、互施援手、共克时艰，积极加强防控经验交流和疫苗药物研发合作，共同推动国际抗疫合作，进一步深化了两国人民的友好情谊。

刘晓明表示，中英关系并非一帆风顺。中英两国历史文化、社会制度、发展阶段不同，在一些问题上难免存在分歧。重要的是如何妥善处理这些分歧。回顾中英建立大使级外交关系以来交往的历史与实践，最重要的一条经验就是，只要国际法和国际关系基本准则得到遵守，中英关系就向前发展；反之则遭遇挫折，甚至倒退。衷心希望中英双方牢记历史经验，坚持相互尊重，打造超越社会制度和意识形态差异的双边关系，开展互利、共赢的合作，更好造福两国人民和世界。

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