人民网平壤1月26日电 （记者莽九晨）26日，中国驻朝鲜大使李进军邀请平壤市华侨代表到使馆做客，向他们致以新春慰问并发放“春节包”。朝鲜华侨中央联合会委员长赛铁军等华侨代表和中国驻朝鲜大使馆外交官参加。

李进军首先向旅朝侨胞过去一年里心系祖国，想尽各种办法支持祖国人民抗击新冠肺炎疫情表示衷心感谢和崇高敬意，并指出旅朝侨胞与朝鲜人民守望相助，在严格遵守当地各项防疫要求的同时，为他们开展相关工作提供大力帮助，展现了中华民族与人为善的优良品格，书写了中朝民间友好的生动故事，受到了朝鲜人民的欢迎好评，也令祖国人民感到骄傲。

李进军表示，自疫情暴发以来，党中央和政府始终牵挂着旅朝侨胞、祖国人民始终惦念着旅朝侨胞。使馆也认真遵循党中央及外交部关于切实保障境外中国公民生命安全和身体健康的精神和部署，竭力为旅朝侨胞排忧解难，向大家发放口罩、健康包、消毒药水等防疫物资。使馆作为旅朝侨胞温暖的“家”和坚强后盾，今后还将努力了解旅朝侨胞工作生活等各方面的需要和困难，继续为大家提供一切力所能及的帮助。

华侨代表们纷纷感谢使馆长期以来的大力支持，表示在使馆的悉心慰问中感受到了党中央和政府以及祖国人民的深深牵挂，感受到了使馆对旅朝侨胞的一贯支持和坚定帮助，感受到了海内外中华儿女同庆新春佳节的欢欣自豪。一致强调将与祖国同呼吸，共命运，以努力工作为增进中朝民间友好作出更多贡献，并祝福伟大祖国在新的一年国泰民安、繁荣昌盛，顺利实现一个又一个伟大历史目标。

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