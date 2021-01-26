新华社联合国1月25日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯在25日开幕的首届气候适应峰会上发表视频致辞，呼吁各方增加气候适应能力等方面的资金投入。

古特雷斯说，人们正面临气候紧急状态，各大洲居民的生活都受到影响。从道义、财政、经济和社会等角度来看，为适应气候行动提供支持都是当务之急。

据联合国环境规划署发布的最新《适应差距报告》估算，发展中国家每年的气候适应成本高达约700亿美元，到2030年这一数字可能达3000亿美元，到2050年可能达5000亿美元。但这方面资金存在巨大缺口。

他呼吁发达国家和多边银行将提供的所有气候资金的50%用于支持发展中国家的气候适应能力等方面建设，并敦促各方在将于今年11月举行的联合国气候变化大会之前实现这一目标，或至少在2024年前实现。

古特雷斯提议的其他措施还包括大幅扩大现有与救灾相关金融工具的规模，各捐助方、银行等机构共同开发创新工具以激励相关投资，为有关国家融资提供便利等。

气候适应峰会由荷兰发起举办，致力于推动各国政府采取更多适应举措，减少气候风险，增强气候韧性。本届会议为期两天，以线上线下结合方式举行。

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