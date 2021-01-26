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日本近一月来日增新冠病例数首次低于三千

2021年01月26日19:02 | 来源：新华社
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　　新华社东京1月26日电（记者华义）据日本广播协会电视台统计，日本25日新增新冠确诊病例2764例，这是自上月28日以来单日新增病例数首次低于3000例，累计确诊368485例；新增死亡病例74例，累计死亡5194例。

　　日本疫情最严重的东京都25日报告新增确诊病例618例，自上月28日以来首次低于700例，累计确诊94508例。

　　据日本厚生劳动省25日零时统计，日本已有293420人出院或者结束隔离。现有重症病例1017例。

　　日本政府新冠专家小组成员冈部信彦25日接受新华社记者采访时说，大约从上周起，东京都和全国单日新增确诊病例数均出现减少趋势。此前日本多地先后进入紧急状态，紧急状态的效果有待进一步观察，希望相关数字能够进一步降低。

　　谈及日本抗击新冠疫情的经验教训，冈部信彦认为，相较一些欧美国家，日本的疫情应对从结果上看要好得多，这离不开民众的极大配合与忍耐。

　　他还认为，日中两国在疫情应对、疫苗研发等方面的交流与合作非常重要，两国民众将因此受益。

(责编：崔越、杨牧)

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