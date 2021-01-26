人民网约翰内斯堡1月25日电 （王磊、韦冬泽）第二波新冠肺炎疫情正影响着非洲人民，迫使各国进入紧急状态，采取不同程度的隔离措施。而为了打赢这场疫情持久战，非洲青年正发挥着越来越重要的作用。

在肯尼亚发现第一例新冠肺炎确诊病例后，当地青年活动家和作家维文·穆甘达（Wevyn Muganda）同社区组织者及学生苏哈伊尔·奥马尔（Suhayl Omar）第一时间深入社区，帮助当地人了解疫情的潜在风险和解决方案。

在走访的过程中，穆甘达和奥马尔意识到随着疫情发展，民众准备不足的问题开始凸显，而新冠肺炎对社会弱势群体的影响更大，需要整个社区的支持。他们决定为那些没有及时得到政府援助的弱势群体做些什么，这也成为肯尼亚互助组织成立的初衷。现在，这个由青年成立、以社区基层为主力的社会救援组织，正在为社会上那些无依无靠的弱势群体提供援助。

疫情对非洲青年影响巨大

据非盟的数据显示，在12多亿非洲人中，15至35周岁的年轻人超过4亿。但是受新冠肺炎疫情以及当地高失业率的影响，他们的日子并不好过。

国际劳工组织称，自疫情暴发以来，青年受到的影响尤其严重。许多学校不得已停课或延迟开学，教学计划受到了严重影响。全国封锁期间，企业因经济活动减少而经营困难，许多从事低级别工作的年轻人被裁员。年轻企业家的创业也受到重创。以南非为例，南非统计局数据显示2020年第二季度比第一季度就业人数减少了200万，其中大约50％是年轻人。

肯尼亚主流媒体《星报》近日报道指出本国年轻人由于缺少关爱或面临过于严格的要求而困惑、不安，甚至失去生活的动力，疫情带来的生活、经济压力则加剧了这些负面影响。报道呼吁孩子们的父母、亲人积极与年轻人互动，帮助年轻人找到积极向上的生活目标。

非洲的未来需要青年力量

青年是非洲现代社会进步、经济增长和可持续发展的推动者，是非洲实现快速发展的生力军和主力军。

Ndlovu青年合唱团来自南非，曾因2019年进入《美国达人秀》决赛而闻名。疫情期间，合唱团创作并拍摄了世界卫生组织（WHO）防疫安全建议音乐视频，用南非当地十余种语言翻译了防疫要点，帮助人们在疫情蔓延期间得到充分的安全信息。他们发布在推特上的视频得到了世卫组织总干事谭德塞的点赞。就在2021年1月，他们又与美国歌手艾蕾莎·贝丝·摩儿（P!NK）合作演绎《A Million Dreams》为联合国儿童基金会募集善款。

联合国儿童基金会副执行主任夏洛特·佩特里·葛尼茨卡（Charlotte Petri Gornitzka）说，世界应该倾听青年的声音。无论他们的国家是贫穷还是富有，面临战争或是和平，每个青年的要求都是一样的：他们希望自己可以为建设更美好的家园贡献力量。尤其是在疫情和贫困交加的国家或地区，更需要年轻人的力量。

多措并举助力非洲青年发展

非盟人力资源、科学和技术专员阿格博尔（Sarah Anyang Agbor）教授说，无论何时年轻人都普遍具有坚定不移、充满活力和创造力等特性，现在比以往更需要年轻人参与到世界复苏、进步和可持续发展中来。而他们也迫切需要来自各方的支持展示自己的能力。

非洲最大经济体尼日利亚于本月启动了一项计划，承诺在青年失业率不断上升的情况下，为75万年轻人提供就业机会，是该国历史上最大的创造就业机会举措。520亿奈拉（约合1.36亿美元）的特殊公共工程（SPW）计划主要针对低技能工人，从10月份开始提供为期三个月的就业机会。每月支付的2万奈拉（约合53美元）尽管低于3万奈拉的当地最低工资标准，但对一个拥有众多失业年轻人的国家来说是一个巨大帮助。

青年是经济社会发展的生力军，也是推动国家前进的关键力量。南非内阁最近批准了该国2020-2030国家青年政策，将在五个重点领域进行干预：教育质量，技能和二次教育；经济转型，企业家精神和创造就业机会；促进身心健康；社会凝聚力和国家建设；以及有效和迅速的青年发展反应机制。旨在使青年积极参与经济建设，为国家发展等贡献力量。

非盟一直致力于推动《2063议程》，而赋予青年权力是这一议程的优先事项。于2021年1月1日正式生效的非洲大陆自贸区旨在建立一个非洲一体化市场，将为更多年轻人提供贸易便利。

尽管非洲的青年们面临着各种挑战，但只要抓住时代机遇，通过政府创造的有利环境，他们就有能力成为非洲大陆经济发展的创新者和推动者，非洲大陆的未来会更加美好。

(责编：张信凤、常红)