继RCEP签署、中欧投资协定谈判完成后，中国又和新西兰一起干了一件大事。

26日，中国和新西兰以视频方式签署了两国自贸协定升级议定书。

在当前全球抗击疫情的关键时刻，经济复苏乍暖还寒之际，这对两国乃至世界都是个好消息。

中新自贸协定于2008年签署生效，是中国与发达国家达成的第一个自贸协定。当年这份协定的质量就已达到很高水平。

比如，新西兰对从中国进口的全部商品实施零关税，中国则对从新西兰进口的97%的商品实施零关税。得益于这一协定，两国双边贸易额从2008年的44亿美元增长到2020年的181亿美元，年均增速高达14%；中国也连续多年成为新西兰第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。

此次更新升级之后，双方贸易投资可享受的利好更多。

最突出的实惠是中国企业对新西兰投资将更加便利。根据最新版协定，如果中国政府投资者对新西兰的投资不超过1亿新元、非政府投资者的投资不超过2亿新元，就不需要被审查。和以前只有1000万新元的的投资门槛相比，新规对中国投资者可以说是非常友好。

中企可投资的领域也大大拓宽。根据协定，新西兰在法律服务、工程和集中工程服务等领域提高了开放水平，管理咨询和相关服务也全部放开，以后中资管理咨询企业可以通过多种形式，在新西兰从事市场营销、人力资源、公共关系、旅游开发等业务。

两国贸易也将迎来更大发展。自贸协定升级后，中国对从新西兰进口商品的零关税范围有所扩大，有利于更多更优质的新西兰商品进入中国市场，丰富企业和民众的选择。

相比经济上的收益，中新自贸协定升级“尘埃落定”还有更重要的意义。

第一，实施中国自贸区升级战略由此迈出新的一步，为加快形成新发展格局提供了助力。

如今，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，已成为关系中国发展全局的重大战略任务。

通过构建面向全球的高标准自贸区网络，塑造中国参与国际合作和竞争的新优势，有助于以国际循环提升国内大循环效率和水平，推动中国产业利用全球资源“更上一层楼”。

第二，中国开放决心再次凸显：不管外面如何“沧海横流”，中国都会坚定不移做好自己的事，扩大高水平开放。

对抗黑暗的唯一选择不是比黑暗更黑，而是光明。面对持续升温的贸易投资保护主义，如果简单地以牙还牙、针锋相对，那是标准的损人不利己。

中国近期一系列举动都表明，逆全球化越是波涛汹涌，中国越是要坚守全球化道路；保护主义越是高涨，中国越是会加速扩大开放。

任由国际风云变幻，我们将始终立足自身，拥抱世界，充满朝气生存和发展下去。

第三，坚持多边主义和自由贸易，加强开放合作，才是应对全球经济困境的正确选项。

疫情之下中新两国签署自贸协定升级议定书，足见双方对这一点都有充分共识，也表明互利共赢仍是世界潮流、人心所向。

顺大势，才能成大事。（李晓喻）

(责编：艾雯、燕勐)