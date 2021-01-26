新华社北京1月26日电 题：全球经贸回暖需坚持多边主义

新华社记者

世界经济论坛于25日至29日以线上方式举行“达沃斯议程”对话会，探讨如何应对新冠疫情下全球面临的经济、环境、社会、技术等挑战，寻求合作抗疫和推动经济复苏的方案。

海外观察人士指出，过去一年，疫情肆虐全球，世界经济陷入深度衰退，人类经历史上罕见的多重危机。当前，只有维护和践行多边主义才能应对全球挑战，促进全球经贸回暖。

世界卫生组织25日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例超过9879万例。疫情在全球蔓延，给世界经济造成巨大打击，全球产业链供应链运行受阻，贸易和投资活动持续低迷。

世界银行最新一期《全球经济展望》报告预计，2020年全球经济萎缩4.3%。报告认为，疫情使数百万人陷入贫困，并可能在今后较长时期内抑制经济活动和收入。

世界经济论坛日前发布的《2021年全球风险报告》也警告，疫情加剧了贫富差距和社会分化，可能将在未来三至五年里阻碍全球经济发展。

海外观察人士认为，疫情冲击下，在错综复杂、相互依存的当今世界，任何机构或个人都不可能独力应对经济、环境、社会和技术等挑战。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德表示，要实现走出疫情、复苏经济的全球目标，弘扬多边主义以及在疫苗研发、就业、金融等方面推动国际合作显得格外重要。

“各国只有发扬多边主义，采取共同行动，才可能应对如此大规模的全球性挑战。”巴西中国问题研究中心主任、经济学家罗尼·林斯认为，疫情对世界经济的负面影响短期内难以消除，只有坚持多边主义才能更好地推动全球经济复苏。

世行报告分析指出，疫情是一场真正的全球危机，需要全球协调共同应对。只有所有国家和地区的疫情都得到有效控制，各个国家和地区的安全才能真正得到保障，全球经济增长才能出现实质性改善。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布说，世界正处在重要的十字路口。疫情给全世界带来严重冲击，各国领导人必须齐心协力，采取积极、果断和包容性的有效行动。

过去一年，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成功签署，中欧投资协定谈判如期完成……海外观察人士认为，中国始终致力于维护和践行多边主义，推动建设开放型世界经济，为世界经济注入信心和动力。

韩国京畿大学教授刘子阳认为，RCEP为饱受疫情和贸易保护主义冲击的全球经济注入新动力，中国持续扩大对外开放，将让周边国家享受中国市场红利，从而提振地区经济、增强全球经济信心。

日本专修大学商学部副教授池部亮也积极评价中国为改善全球贸易环境而采取的举措。他说，希望自由贸易框架为企业在全球开展经济活动提供支持。

英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔说，中欧投资协定谈判完成意味着双方都将从活跃、积极的跨境投资中受益，有助于世界经济复苏。

德国贝塔斯曼基金会经济学家科拉·容布卢特认为，欧中两大经济体致力于在遵循国际规则的基础上发展经济关系、营造公平竞争的环境，这对面临保护主义抬头的世界经济来说是一个积极信号。

法国巴黎大区工商会会长迪迪埃·克林表示，以中欧投资协定为代表的多边经贸合作将促进欧中经贸往来，助力经济复苏，并为欧中经贸关系进一步发展打下基础。

海外观察人士期待，未来中国将继续促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推进高质量共建“一带一路”。

阿根廷学者加夫列尔·巴尔博认为，中国提出的“一带一路”倡议将在后疫情时代发挥重要作用。

肯尼亚圣保罗大学经济学讲师爱德华·库塞瓦说，“一带一路”倡议通过基础设施项目增强国家与国家、城市与农村间的联结，有助于中小企业参与全球产业链，从而创造更多就业机会、推动更具包容性的经济增长。（执笔记者：陈恃雷；参与记者：陈威华、赵焱、李奥、孙晓玲、朱晟、徐永春、陆睿、刘春燕、倪瑞捷、杨臻、郝亚琳、王丽丽）

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