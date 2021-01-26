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国际观察：中国经济“V型”复苏 向世界交出亮眼“成绩单”

2021年01月26日13:51 | 来源：人民网-国际频道
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中国国家统计局近期发布的数据显示，2020年中国国内生产总值（GDP）首次突破100万亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。国家统计局局长宁吉喆表示，中国国内生产总值突破了100万亿元大关，意味着我国经济实力、科技实力、综合国力又跃上一个新的台阶。外媒对中国国民经济稳定恢复，完成主要目标好于预期高度关注，中国向世界交出一份亮眼“成绩单”。

实现“V型”复苏 经济前景光明

美国消费者新闻与商业频道报道称，数据显示，2020年最后一个季度，中国经济同比增长6.5％，尽管新冠肺炎疫情带来了挑战，但中国经济在这一年结束时表现强劲。

韩联社等多家韩国媒体报道称，中国经济去年第二季度的增长率为3.2%，继第三季度的4.9%之后，第四季度创下了6.5%的增长率，实现了“V字”增长，显示出经济复苏的明确信号。

摩根大通（JPMorgan）首席中国经济学家朱海滨表示，增长速度比疫情暴发前还要高，从这个角度来看，中国的“V型”复苏已经完成。英国《金融时报》也注意到，中国2020年第四季度经济增速高于疫情暴发前。

外界预计，2021年中国经济的前景依然光明。去年10月，国际货币基金组织（IMF）预测2021年中国经济增长率为8.2%。据路透社报道，2020年第四季度中国经济增速超乎预期，形势明显好转，并有望在今年继续稳步增长。分析师预计，2021年中国经济增长将反弹至8.4％。

另一国际机构世界银行在最新发布的2021年1月期《全球经济展望》中称，预计2021年全球经济将增长4%。包括中国在内的新兴市场和发展中经济体，国内生产总值（GDP）总量在2020年收缩2.6%之后，预计在2021年将增长5%，其中中国将增长7.9%。

巴西《货币时代》网站报道称，中国经济在2020年第四季度加速复苏，增长超出预期，以良好的状态结束了受新冠肺炎疫情影响的2020年，并有望在今年进一步扩大。

经济学人智库首席经济学家苏越在一份报告中说：“ GDP数据表明中国经济已基本恢复正常。尽管目前华北几个省的新冠肺炎疫情可能造成暂时的经济波动，但恢复的势头仍将继续。”

经济迅速重启 中国举措见效

据德国《商报》报道，德国经济研究所（DIW）所长弗兰舍尔认为中国取得如此成就，主要是“因为中国能够成功遏制新冠病毒，并比其他国家更快地重启了经济”。

法新社报道称， 2020年，中国采取了强有力的措施来控制疫情，中国经济逐渐回暖，第四季度GDP增速恢复到相当于大流行之前的增速。医疗防护设备、远程工作相关的电子设备出口是中国经济复苏的重要原因。

彭博社报道称，随着经济实力增强，中国经济增长超过预期。景顺（Invesco Ltd）亚太地区（除日本外）全球市场策略师David Chao表示：“展望2021年，大家的目光将集中在中国的‘双循环’战略上。”

俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫在接受今日俄罗斯电视台采访时表示，中国实现GDP增长，得益于中国严格的疫情防控措施及有效的经济扶持举措。例如，政府对企业实行减税政策，对私有企业发放优惠利率贷款，为加快贸易复苏调低进出口关税等。

马斯洛夫认为，中国经济增长还得益于中国政府提出的“双循环”战略，这意味着，中国将着力加强国内市场的发展，同时进一步提高经济对外开放程度。

中国经济回暖 助力全球复苏

咨询公司凯投宏观（Capital Economics）的分析师认为，中国经济的前景是“光明的”。凯投宏观（Capital Economics）中国高级经济学家朱利安·埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示，有关迹象表明中国消费正在复苏，由于劳动力市场已基本恢复正常，收入的增长正在回升。

德国经济部长彼得·阿尔特迈尔对路透社表示，相比其他国际竞争对手，中国摆脱危机的能力更强。德国联盟投资银行首席经济学家约尔格·泽伊纳称赞中国是世界上唯一一个摆脱新冠危机的经济体。

据CNN商业新闻报道，汇丰银行（HSBC）亚洲经济研究联席主管弗雷德里克·诺伊曼（Frederic Neumann）在1月18日的研究报告中写道：“在世界上大多数国家都在努力保持平衡的同时，中国经济处于世界领先地位，”他说，这为其他区域市场“奠定了增长基础”。

BBC报道称，中国经济回暖，扭转全球经济颓势。严格的疫情防控措施和企业紧急救济措施推动了经济复苏。

俄专家阿列克谢·马斯洛夫指出，中国经济的增长有助于加速亚洲地区经济的复苏。

根据联合国贸发会议1月24日发布的报告，2020年中国吸引1630亿美元外国直接投资，超过美国的1340亿美元，成为最大的外国直接投资（FDI）流入国。 法国《费加罗报》报道称，国际投资者们纷纷涌向中国寻找机会，彰显出中国经济在疫情之下的强大韧性。（吴成良、燕勐、高歌、吴三叶、孙晨晨、符园园、张荣、施维、实习生金启彤） 

(责编：张信凤、常红)

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