新华社法兰克福1月25日电（记者沈忠浩）欧洲中央银行行长拉加德25日在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上表示，从去年第四季度的经济数据判断，欧元区经济复苏进程有所延迟。

拉加德表示，欧元区经济不应脱离复苏轨道。为此，财政政策仍需发挥主导作用，同时应保持积极的货币政策，确保有利融资条件，以支持欧元区所有经济部门复苏。

拉加德指出，2021年有望是复苏之年，但复苏的第一阶段仍将伴随高度不确定性，第二阶段则是向以数字化、绿色等为特征的“新经济”转型。

拉加德认为，新冠疫情既对经济转型产生了一定促进作用，也带来了挑战。一方面，数字化、远程办公等取得进展，各方也更重视应对气候变化；另一方面，实际失业水平升高，特别是低技能工人失业风险显著上升。同时，疫情持续影响欧元区生产及非生产部门，企业研发支出也出现下滑。

拉加德说，欧元区在保持财政和货币政策力度的同时，应让投资更具针对性，进而为新经济奠定基础。

世界经济论坛25日至29日以线上方式举行“达沃斯议程”对话会，全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人围绕五大议题展开讨论，包括构建强韧、可持续和有凝聚力的经济体系，推动负责任的行业转型和增长，改善全球公域治理，利用第四次工业革命技术成果以及推动全球和区域合作。

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