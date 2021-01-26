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特朗普弹劾案被送交美国会参议院

2021年01月26日11:06 | 来源：新华社
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新华社华盛顿1月25日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会众议院民主党人25日把指控美国前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾案送交参议院接受审理。

由众议院多位民主党人组成的特朗普弹劾案“管理人”团队即控方当天傍晚正式将弹劾条款文件送至参议院议事厅，“管理人”代表随后宣读了弹劾条款内容。

参议院100名成员定于26日宣誓并组成陪审团，启动特朗普弹劾案审理程序。审理将由参议院临时议长、民主党人帕特里克·莱希主持。

按照民主、共和两党此前达成的协议，正式审理最快于2月8日开始。参议院将在接下来两周时间里重点审议和批准新任总统拜登的内阁提名人选等，同时给特朗普更多时间组建律师团队和准备辩护。

美国国防部官员25日说，数千名国民警卫队队员将继续部署在华盛顿哥伦比亚特区直至3月中旬，以防弹劾案审理期间发生暴力事件。

1月6日，大批特朗普支持者突破警察封锁，强行闯入国会大厦，正在举行的总统选举结果认证过程被迫中断。混乱和暴力造成5人死亡、数十人受伤。在国会骚乱前，特朗普多次在社交媒体上呼吁各地支持者赴华盛顿抗议，并在6日早些时候在白宫外的示威集会上发表讲话。

众议院于1月13日表决通过一项针对特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”，全部222名民主党人和10名共和党人投下赞成票。当时距特朗普正式卸任美国总统仅剩一周，他也成为美国历史上首位两度遭众议院弹劾的总统。

根据美国宪法，国会有权以“叛国、贿赂或其他重大罪行和不检行为”为由弹劾总统等联邦政府人员，并审理相关弹劾案。众议院掌握弹劾权，参议院则控制审理权。众议院通过弹劾条款至少须简单多数支持，但给被弹劾人定罪须至少三分之二参议员支持。目前，民主、共和两党在参议院各掌控50个席位。

美国国会众议院于2019年12月首次弹劾特朗普，指控他滥用职权和妨碍国会。参议院在审理后否决了弹劾。

(责编：艾雯、燕勐)

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