综合消息：为弘扬多边主义提振信心 为共同应对挑战注入动力

——多国人士高度评价习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞

新华社北京1月25日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。多国人士认为，过去一年，突如其来的新冠疫情肆虐全球，人类经历了史上罕见的多重危机，习近平主席的特别致辞为解决好这个时代面临的课题指明方向和出路，为弘扬多边主义提振信心，为国际社会共同应对挑战注入动力。

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，新冠疫情的肆虐使我们深切体会到多边主义的重要性。正如习近平主席在特别致辞中强调的，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。东南亚国家希望与中国在抗疫方面展开双多边合作，使疫情早日得到控制，经济早日复苏。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德对习近平主席在特别致辞中强调维护和践行多边主义给予高度评价。赖德认为，要实现走出疫情、复苏经济的全球目标，弘扬多边主义以及在疫苗研发、就业、金融等方面推动国际合作显得格外重要。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，习近平主席在特别致辞中总结了世界面临的挑战并提出了解决问题的出路，这为发展中国家实现共同发展带来希望和力量。

南非金山大学经济与商业学院院长詹尼·罗索乌对习近平主席在特别致辞中有关解决好这个时代面临的四大课题的重要论述高度认同。他说，多边主义与国际合作在当前世界大环境下十分重要。新冠疫情当前，各国必须合作开展疫苗研发、共同商讨发展经济对策。没有多边合作，人类就不可能战胜病毒。中国在促进全球合作方面发挥了重要作用，相信未来中国将作出更多贡献。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里高度认同习近平主席在特别致辞中有关建设开放型世界经济，坚定维护多边贸易体制的论述。他认为，世界需要更好的协调来应对新冠疫情并推动经济复苏。

马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦表示，正如习近平主席在特别致辞中所强调的，解决好这个时代面临的课题，出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。世界各国应摒弃意识形态偏见，团结一致尽早战胜疫情，推动全球经济复苏。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱说，习近平主席的特别致辞让人们看到中国积极参与国际抗疫合作、坚持多边主义、推动构建人类命运共同体的决心，体现出中国愿积极创造和其他国家之间交流、对话的空间，以及中国坚持和平、开放和共赢的理念。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱说，习近平主席的特别致辞展示了中国对多边主义的一贯支持。近年来，中国越来越展现出开放、包容的姿态，中非合作论坛和“一带一路”倡议等是中国维护多边主义、推动共同发展的坚实平台。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，习近平主席在特别致辞中强调将继续实施互利共赢的开放战略，这体现了中国继续加强国际合作的强烈意愿。

巴西瓦加斯基金会国际法教授、巴西-中国研究中心主任埃万德罗·卡瓦略表示，中国承诺把新冠疫苗作为全球公共产品，这是惠及整个国际社会的公益之举。中国这种积极务实的行动，有助于推动构建人类命运共同体，有助于建设一个更美好的世界。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克对习近平主席在特别致辞中强调让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品深表赞同。他说，这体现了中国政府切实关心全人类福祉。在疫情肆虐的当下，必须加强合作，期望今年疫情会缓解，世界迎来更好前景。

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢利克·科尔容巴耶夫表示，习近平主席在特别致辞中对践行多边主义进行了深入阐述，为全球发展指明方向。当今时代，无论是消除贫困、应对气候变化还是抗击疫情，人类社会面临的问题愈发具有全球性，需要世界各国展开积极有效的合作。中国坚持正确义利观，为发展中国家积极发声，为全球抗疫贡献力量，展现出负责任大国的担当。（参与记者：林昊、荆晶、张远、孙晓玲、王丽丽、郭骏、陈威华、赵焱、施洋、聂晓阳、陈斌杰、唐霁、张继业）

(责编：艾雯、燕勐)