人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

韩国寻求今年恢复更多线下课程

2021年01月26日10:12 | 来源：新华网
小字号

　　韩国政府今年打算设法恢复更多线下课程，以帮助双职工家庭解决新冠疫情期间既要上班又得陪孩子上网课的困难。

　　韩联社25日援引一名教育部官员的话报道，政府“今年打算扩大面授教学”，措施包括赋予学校更多自主权，增设更多政府防疫措施例外情况。

　　韩国人口5180万，近半数人口居住在首都首尔及周边地区。韩国防疫响应级别分为五级，首都圈目前实施2.5级，为第二高，对中小学出勤率设限。

　　韩国学龄儿童过去一年的学习模式是线上、线下结合，取决于疫情严重程度。学校复课时间因疫情屡次推迟，困扰家长、学生和教师。今年学校运行有望相对正常，考勤规定会有更多例外，尤其是面向那些需适应新环境的小学一年级学生。

　　教育工作者和家长担心，上网课拉大孩子的学习差距，因为每个孩子自主学习能力和家庭学习氛围不同。双职工家长一直抱怨，工作加上监督孩子上网课令他们分身乏术。

　　总统文在寅回应这一担忧，一周前在新年记者会上强调有必要开展更多面授课程。韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬支持这一想法。

　　郑银敬在一篇与韩国翰林大学医学院研究小组共同撰写的论文中写道，去年5月1日至7月12日感染新冠病毒且年龄在3到18岁之间的病例共计127例，其中仅3名儿童在学校染疫。

　　这篇论文的结论是，疫情期间学校环境对儿童而言并不危险，公共卫生机构“不应当（以避免潜在健康风险为由）禁止儿童上学”。

　　国务总理丁世均23日提及远程教学持续时间过长可能引发的问题，下令官员准备好在3月新学年到来时平稳复课。

　　韩国第三波疫情去年12月25日达到高峰，单日新增确诊病例达1241例。近几周疫情趋缓，本月25日报告新增确诊437例，其中本土病例405例。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部