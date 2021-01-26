韩国政府今年打算设法恢复更多线下课程，以帮助双职工家庭解决新冠疫情期间既要上班又得陪孩子上网课的困难。

韩联社25日援引一名教育部官员的话报道，政府“今年打算扩大面授教学”，措施包括赋予学校更多自主权，增设更多政府防疫措施例外情况。

韩国人口5180万，近半数人口居住在首都首尔及周边地区。韩国防疫响应级别分为五级，首都圈目前实施2.5级，为第二高，对中小学出勤率设限。

韩国学龄儿童过去一年的学习模式是线上、线下结合，取决于疫情严重程度。学校复课时间因疫情屡次推迟，困扰家长、学生和教师。今年学校运行有望相对正常，考勤规定会有更多例外，尤其是面向那些需适应新环境的小学一年级学生。

教育工作者和家长担心，上网课拉大孩子的学习差距，因为每个孩子自主学习能力和家庭学习氛围不同。双职工家长一直抱怨，工作加上监督孩子上网课令他们分身乏术。

总统文在寅回应这一担忧，一周前在新年记者会上强调有必要开展更多面授课程。韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬支持这一想法。

郑银敬在一篇与韩国翰林大学医学院研究小组共同撰写的论文中写道，去年5月1日至7月12日感染新冠病毒且年龄在3到18岁之间的病例共计127例，其中仅3名儿童在学校染疫。

这篇论文的结论是，疫情期间学校环境对儿童而言并不危险，公共卫生机构“不应当（以避免潜在健康风险为由）禁止儿童上学”。

国务总理丁世均23日提及远程教学持续时间过长可能引发的问题，下令官员准备好在3月新学年到来时平稳复课。

韩国第三波疫情去年12月25日达到高峰，单日新增确诊病例达1241例。近几周疫情趋缓，本月25日报告新增确诊437例，其中本土病例405例。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)