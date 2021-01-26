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变异病毒致疫情再度严峻 法国或第三轮“封城”

2021年01月26日10:04 | 来源：新华网
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法国免疫学家、新冠疫情科学委员会负责人让-弗朗索瓦·德尔弗雷西24日说，法国新冠疫情因变异新冠病毒传播而再度严峻，“我们可能需要新一轮限制措施”。

德尔弗雷西告诉法国商业调频电视台，法国过去三周陆续出现英国、南非、巴西和美国加利福尼亚州报告的变异新冠病毒感染病例，“彻底改变”疫情形势。

他说，英国出现的变异新冠病毒在法国已经开始本土传播，这一变异病毒感染病例在一些地区的全部病例中占比已经达到7%至9%，在法兰西岛大区（大巴黎地区）尤其高。

“这些变异病毒相当于造成第二次大流行，”德尔弗雷西警告，“如果我们不收紧防疫措施，我们将在3月中旬面临极其困难的境地。”

据法国卫生部门24日发布的数据，全国累计新冠确诊病例超过305万例，单日新增18436例；累计死亡病例超过7.3万例。

值得注意的是，法国目前住院新冠患者达到26393人，去年11月中旬尚不到500人；在重症监护室接受治疗的患者从60多人猛增至2965人。

多家媒体报道，法国政府拟27日召开疫情应对会议，讨论是否采取更多防疫措施，包括第三次“封城”。

法国去年3月17日首次全国“封城”，5月11日起分阶段“解封”。为遏制第二波疫情蔓延，法国去年10月30日起再度全国“封城”，原计划同年11月28日起分三阶段“解封”，但因疫情出现反复推迟第三阶段“解封”。

德尔弗雷西24日说，第三轮“封城”是“像去年3月首次那样非常严格，还是像11月那样略微宽松”，应由政府做出“政治决定”。

德尔弗雷西认为，新一轮“封城”措施最早可以自2月开始实施，正好与学生假期对应。他同时建议将学生假期延长至少一周。

路透社报道，法国学校2月放假两周，但各地放假时间不尽相同，最早2月6日开始。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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