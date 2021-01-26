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近七成美民众赞成拜登抗疫举措

2021年01月26日09:58 | 来源：新华网
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美国一项民调显示，近七成民众赞成新任总统约瑟夫·拜登的新冠疫情应对举措。

美国广播公司新闻部和益普索集团24日发布民调结果，显示拜登上任几天来，69%的美国人赞成他的抗疫举措。其中，民主党人97%赞成，共和党人和独立选民分别有40%和70%赞成。

《国会山》日报报道，拜登在抗疫方面所获支持率不同于前任总统唐纳德·特朗普。后者在这一方面的支持率一直低迷，最高仅55%，出现在去年3月中旬。

81%的调查对象支持拜登20日就职当天签署的“百日口罩令”。这项行政令规定人员在所有联邦建筑内须戴口罩并保持社交距离。他敦促各级地方政府采取同样措施，呼吁美国民众在20日起的100天内戴口罩。

就“百日口罩令”，59%的共和党人、99%的民主党人和83%的独立选民赞成。

拜登在权力交接方面所获支持率为67%，重拾新总统上任头几个月支持率“得高分”的传统。特朗普就职当年打破传统，在权力交接方面所获支持率仅40%。

这项民调22日至23日展开，以504名成年人为调查对象，误差范围是正负5个百分点。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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