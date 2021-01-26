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荷兰反宵禁示威现暴力 警方抓240多人

2021年01月26日09:57 | 来源：新华网
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　　反对荷兰政府实施宵禁等防疫措施的部分示威活动24日转为暴力及违法活动，荷兰执法部门当天在全国抓捕超过240人。

　　荷兰首都阿姆斯特丹警方通报，当天在全市抓捕近200人，其中一些人在街上投掷石块和爆竹。荷兰军警在社交媒体说，已在南部至少两座城市支援当地警方执法。荷兰广播节目公司说，一些地方的车辆被点燃，一些示威者洗劫商店，至少10座城镇为落实宵禁部署防暴警察。

　　为应对新冠疫情，荷兰议会21日批准实施全国宵禁。自23日起，每晚9时至次日凌晨4时30分，无特殊情况不得外出，违者罚款95欧元（约合750元人民币），遛狗、送外卖或快递等人员除外。这是自第二次世界大战结束以来荷兰首次实施全国宵禁。

　　除实施宵禁，荷兰看守内阁首相马克·吕特20日宣布一系列加强疫情防控的新举措，包括停飞往返英国、南非和多个南美国家的航班，要求民众尽可能减少外出。

　　荷兰卫生部网站24日的数据显示，全国累计新冠确诊病例超过94万例，单日新增4924例；累计死亡病例超过1.3万例。（郑昊宁）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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