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143颗卫星“拼火箭”升空创纪录

袁原
2021年01月26日09:54 | 来源：新华网
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美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭24日携带143颗卫星升空，创下单次发射卫星数目之最。

先前纪录由印度PSLV-C37型极地卫星运载火箭保持，在2017年2月把104颗卫星送入预定轨道。

据美国有线电视新闻网报道，美国东部时间10时，“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地升空。箭上搭载有太空探索技术公司的10颗“星链”卫星，其余卫星由多家企业和政府机构委托发射，有的用于捕捉地球表面图像，有的用于监测地球冰面或洪水变化。

“猎鹰9”火箭此次搭载卫星中，数目最多的是美国技术企业“星球”的SuperDove卫星，共48颗。这种卫星体积只有一个鞋盒子大，能每天捕捉地球表面图像，分辨率在3米至5米之间。斯瓦姆技术公司委托发射的“太空蜜蜂”卫星，长、宽、高分别为10厘米、10厘米和2.5厘米。其他卫星有的只有一个咖啡杯大，有的不及一本平装书大。

这些卫星中，雷达卫星个头较大，有旅行箱大小，但与先前的雷达卫星相比，已经大幅“瘦身”。先前的雷达卫星通常体积庞大、重达数吨，每次发射费用达上亿美元，只有军方和大型太空机构能负担。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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