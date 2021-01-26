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前特朗普发言人竞选州长

2021年01月26日09:45 | 来源：新华网
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美国前总统唐纳德·特朗普执政时的首任白宫新闻秘书萨拉·桑德斯定于25日正式宣布竞选阿肯色州州长。

桑德斯竞选团队成员24日向媒体披露这一消息。桑德斯现年38岁，出身阿肯色州一个政治家庭。她的父亲、共和党人迈克·赫卡比曾担任州长10年。

桑德斯2019年以“想多照顾孩子”为由离职，回到家乡。当时舆论普遍预计她会竞选州长，特朗普也公开鼓励她参选，送上祝福。

按照美联社的说法，阿肯色是坚定支持共和党的“红州”。尽管特朗普遭到国会众议院弹劾，当地共和党选民仍倾向于支持这名前任总统。这对桑德斯竞选州长构成利好。她近期与州内各地共和党团体会面，努力打好竞选基础。

桑德斯的竞争对手包括共和党同僚、副州长蒂姆·格里芬和州总检察长莱斯利·拉特利奇。现任州长阿萨·哈努钦的外甥、共和党籍州参议员吉姆·亨德伦也在考虑参选。民主党方面迄今无人宣布参选。

桑德斯离开白宫不久即签约福克斯新闻出任评论员，去年出版一本讲述特朗普政府幕后故事的书。相比其他竞选人，她的知名度高得多。但就阿肯色州内一些重大议题，桑德斯尚未明确表态。（缪培源）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)

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