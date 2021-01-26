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汪洋会见欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届理事会会长会成员

2021年01月26日09:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月25日电 （记者王迪）中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋25日在京会见欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届理事会会长会成员。他强调，欧美同学会作为党领导的群众团体，要认真学习领会习近平总书记在欧美同学会成立100周年庆祝大会上的重要讲话精神，深入贯彻党中央关于群团工作决策部署，胸怀两个大局，牢记职责使命，引导广大留学人员把爱国之情、强国之志、报国之行统一起来，把留学梦、人生梦与中国梦结合起来，把磅礴的智慧和力量凝聚起来，为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献。

汪洋代表党中央，对欧美同学会（中国留学人员联谊会）第一次全国会员代表大会成功召开表示祝贺，对第七届理事会的工作给予充分肯定。他强调，广大留学人员最基本的底色是爱国、最牢固的信念是报国，无论国内外环境如何变化，爱国情怀不能变，报国理想不能丢。新一届领导班子要切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把坚持党的领导贯穿欧美同学会工作各方面，确保在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。要观大势、明大义、行大道，教育引导广大留学人员深刻认识中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”。要锚定留学报国人才库、建言献策智囊团、开展民间外交生力军的职能定位，持续加强自身建设，改革管理模式，创新工作方法，推动各项工作稳中求进、提质增效。

汪洋强调，留学人员是党和人民的宝贵财富，是实现中华民族伟大复兴的有生力量。地方各级党委要充分认识做好新时代留学人员工作的重大意义，贯彻落实党中央相关决策部署，支持欧美同学会开展工作，为留学人员更好发挥作用营造良好氛围。

中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权主持会议。全国人大常委会副委员长、欧美同学会（中国留学人员联谊会）第七届理事会会长陈竺，全国人大常委会副委员长、新当选的欧美同学会（中国留学人员联谊会）第八届理事会会长丁仲礼参加会见。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 03 版）

(责编：艾雯、燕勐)

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