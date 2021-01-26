新华社北京1月25日电 全国人大常委会委员长栗战书25日在人民大会堂以视频方式同伊朗议长卡利巴夫举行会谈。

栗战书说，中伊友好源于历史上的友好交往，源于困难时期的相互扶助，源于重大问题上的无私支持，源于互利共赢的合作理念，经历了国际风云变幻考验。近年来，在两国最高领导人关心支持下，中伊全面战略伙伴关系稳步向前发展。新冠肺炎疫情暴发以来，习近平主席同鲁哈尼总统通电话并多次互致信函，保持密切沟通，就双边关系特别是合作抗疫达成重要共识，为新形势下中伊关系发展指明了方向。中方愿同伊方一道，认真落实两国元首达成的重要共识，推动中伊全面战略伙伴关系不断向前发展。

栗战书就落实中伊元首共识、推动两国关系发展提出四点建议。一是不断深化政治互信。始终从战略高度看待和发展中伊全面战略伙伴关系，加强战略沟通，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。二是持续开展抗疫合作。进一步加强抗疫合作，共同促进全球和地区公共卫生安全。三是积极稳妥推进务实合作。继续推进共建“一带一路”框架内各领域务实合作，加强在反恐、打击跨国犯罪等领域合作，扩大在人文旅游等领域的交流，夯实中伊友好的民意基础。四是共同促进地区和平稳定。继续加强沟通协作，坚持维护伊朗核问题全面协议的共识，通过平等协商解决各国关切，共同维护地区安全与稳定。

栗战书指出，立法机构交往是中伊全面战略伙伴关系的重要组成部分，对增进两国人民友谊、促进双边关系发展具有不可替代的作用。新形势下，中国全国人大愿继续加强同伊朗伊斯兰议会的友好往来，密切各专门委员会和友好小组的对口交流，相互沟通了解立法、监督等经验，及时批准、修订或出台有利于双边关系发展的法律文件，为各领域务实合作提供法律保障。

卡利巴夫说，伊中友谊历史悠久，不断巩固发展。伊朗愿继续加强两国在政治、经贸、抗疫等领域的务实合作，并进一步加强在全球和地区问题上的沟通与合作。伊朗伊斯兰议会愿深化同中国全国人大的交流互鉴，为促进两国关系发展作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 03 版）

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