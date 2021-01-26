2021年中国驻美大使馆的“欢乐春节”系列活动将从2月6日持续到2月11日。图片来源：中国驻美国大使馆网站

人民网华盛顿1月25日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使馆召开新闻发布会，介绍了2021年“欢乐春节”系列活动情况。今年活动的主题是“共度新春 迎接希望——与中国驻美国大使馆一起庆牛年”。系列活动将从2月6日持续到2月11日。

据介绍，今年春节期间，美国将有多场“欢乐春节”系列活动，包括2021春之声——中美青年云端音乐会、在线播放《中国春节》纪录片、中国驻美国大使馆春节联欢会、中国驻美国大使馆云端交响音乐招待会等。

今年的活动都将通过线上方式进行。据悉，此次系列活动旨在共庆2021新春，激励中美人民携手创造更加美好的未来。

美东时间2月6日，将举办2021春之声——中美青年云端音乐会。驻美使领馆邀请中美知名艺术院校的数百位艺术家联袂演出。参加演出的中方院校包括中央音乐学院、上海音乐学院、天津音乐学院、武汉音乐学院等，美方院校包括巴德美中音乐研习院、伯克利音乐学院、耶鲁大学音乐学院、曼哈顿音乐学院等。

美东时间2月11日，将举办中国驻美国大使馆云端交响音乐招待会，活动邀请深圳交响乐团进行演出。中国驻美国大使崔天凯将致辞。深圳交响乐团音乐总监兼首席指挥林大叶、小提琴家宁峰将参加演出。

此外，全美数百个侨团、留学生团体也将举办欢庆活动，庆祝春节。史密森学会美国艺术博物馆还将举办线上中国新年家庭日活动。

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