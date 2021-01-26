新华社北京1月25日电 国家主席习近平1月25日晚同国际奥委会主席巴赫通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情暴发以来，国际奥委会主动应对，全力维护奥林匹克运动团结稳定，为全球抗击疫情及促进奥林匹克运动持续健康发展作出了积极贡献。中方赞赏国际奥委会积极支持中国体育事业，将一如既往支持国际奥委会工作。中方愿同国际奥委会及各国一道努力，为安全顺利举办东京奥运会、北京冬奥会作出努力，为国际社会早日战胜疫情、实现世界经济复苏、维护各国人民生命安全和身体健康作出贡献。

习近平强调，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。我们严格落实防控措施，克服疫情影响，积极推动各项筹办工作稳步向前。目前，北京冬奥会场馆和基础设施建设取得阶段性成果，赛事组织工作有序开展，赛会服务保障工作全面推进，宣传推广持续升温，国际交流合作深入开展，可持续发展和遗产工作成效显著。我们以筹办北京冬奥会为契机，推动冰雪运动普及发展。相信在有关各方大力支持下，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”，将为国际奥林匹克运动作出独特贡献。

巴赫表示，在习近平主席坚强领导下，中国抗击新冠肺炎疫情取得出色成绩，经济率先实现恢复，成为推动世界经济复苏的重要引擎，我表示衷心祝贺。在中国政府高度重视和中国人民大力支持下，北京冬奥会各项筹备工作克服疫情影响，进展非常顺利。国际奥委会支持中方举办一届绿色、共享、开放、廉洁的冬奥会理念，愿同中方共同努力，确保北京冬奥会成功精彩安全。这不仅将使在3亿中国人推广冰雪运动的愿景成为现实，也将有力促进国际奥林匹克运动发展。国际奥委会致力于维护奥林匹克精神，反对将体育运动政治化，愿同中方继续加强长期战略合作。衷心祝愿中国人民新春快乐！祝中国人民在新的一年里取得新的成功！

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 01 版）

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