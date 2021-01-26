新华社北京1月25日电 国家主席习近平1月25日晚同多米尼克总理斯凯里特通电话。

习近平指出，中多虽然相距遥远，但两国是相互尊重、平等互利的好朋友。建交近17年来，中多关系取得长足进展，双方在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在基础设施建设、农业、医疗、教育等领域合作良好，两国人民友谊日益加深。中方赞赏多方将发展对华关系作为外交优先方向，愿继续为多米尼克经济社会发展提供力所能及的帮助。我相信，在双方共同努力下，中多友好合作关系一定会发展得更好。

习近平强调，面对突如其来的新冠肺炎疫情，中多携手抗疫，体现出守望相助的深厚情谊。中方将继续大力支持多方抗疫，向包括多米尼克在内的发展中国家提供帮助和支持，努力让疫苗成为各国人民用得上、用得起的公共产品，为实现疫苗的可及性和可负担性作出中国贡献。中多双方要坚定支持世卫组织发挥应有作用，共同推动构建人类卫生健康共同体。

斯凯里特表示，多中两国建交以来，双方始终相互尊重，平等相待，成为大小国家关系的典范。中国政府坚持以人民为中心，致力于解决发展不平衡问题，为多米尼克和其他发展中国家经济社会发展提供宝贵帮助。中方为多米尼克等国抗击疫情提供医疗物资援助，并承诺为实现疫苗在发展中国家可及性和可负担性作出贡献。中国为世界作出了榜样，是多米尼克值得信赖的真朋友。多方坚持一个中国原则，支持中国和平统一，坚决反对任何势力干涉中国内政，在涉港、涉台等问题同中国坚定站在一起。多方赞赏中方为全球应对气候变化发挥领导作用，将积极参与共建“一带一路”，推动多中关系以及加勒比国家同中国关系不断发展。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 01 版）

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