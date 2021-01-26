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特朗普弹劾案将在参院开审　美国会议员受到死亡威胁

2021年01月26日08:47 | 来源：新华网
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　　美国国会参议院审理前总统唐纳德·特朗普的弹劾案前，多名国会议员受到人身安全威胁，包括死亡威胁。

　　美联社24日以美国一名不愿公开姓名的政府官员为消息源报道，联邦执法人员正在调查针对多名国会议员的一系列人身攻击和死亡威胁言论。这些言论主要在互联网散播，内容包括特朗普弹劾案审理期间在这些议员往返国会大厦的途中发动袭击，言论的具体度和可信度各不相同。

　　特朗普支持者6日就总统选举结果在首都华盛顿示威，许多人冲进国会大厦，与警方发生冲突，导致一名国会警察和4名示威者死亡。

　　民主党掌控的众议院13日通过针对特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”，定于25日把弹劾条款送交参议院审理。控辩双方陈述将于2月8日那周开始。

　　参议院共有100名议员，民主党籍和共和党籍议员各半。根据美国宪法，至少三分之二参议员支持才能将特朗普定罪。在众议院的弹劾中，10名共和党籍议员倒戈支持弹劾。

　　迄今130多人因冲击国会受到检察部门指控，多人因涉嫌在网上发布威胁议员的帖子被逮捕。

　　执法人员20日逮捕得克萨斯州男子加勒特·米勒，指控他冲击国会并在社交媒体威胁杀死民主党籍众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯。检方说，米勒在网上发布大量威胁言论，曾就一段示威人群离开国会大厦的社交媒体视频留言：下次我们带枪吧。

　　为确保拜登20日顺利就职，联邦政府从各州调集大量国民警卫队士兵进入华盛顿。就职仪式结束后，一些国民警卫队士兵开始撤回各州。

　　那名不愿公开身份的官员说，对特朗普的弹劾审理在即，由于担忧议员人身安全和国会大厦可能再遭暴力冲击，国会警察和其他联邦执法部门坚持要求数以千计国民警卫队士兵继续驻留华盛顿。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)

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