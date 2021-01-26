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伊朗称美国对伊朗的油气制裁失败

2021年01月26日08:46 | 来源：新华网
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　　伊朗副总统埃沙格·贾汉吉里24日说，美国对伊朗油气业的制裁没有达到目的。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，贾汉吉里在德黑兰举行的第25届伊朗国际油气、炼油和石化展上说，过去几年中，美国制裁造成伊朗外汇收入减少超过1000亿美元，但伊朗成功使美国对伊朗的油气业制裁“无效”。

　　他说，最近几个月，伊朗石油和天然气的勘探、生产、出口处于高水平。按照波斯历，上个月（2020年12月21日至今年1月19日）伊朗石油出口量创过去一年最高值。另外，伊朗在油气领域的研发投入收到成效，全球少数领先企业才有能力制造的一些设备和拥有的一些技术，伊朗将很快能制造和掌握。

　　2018年5月，美国特朗普政府单方面退出伊朗核问题全面协议，恢复且新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，美国加大对伊朗“极限施压”力度，对伊朗石油出口实施“零豁免”封锁。

　　另据伊朗新闻电视台报道，伊朗石油部长比詹·赞加内22日称，特朗普政府完全封杀伊朗石油出口的企图已经失败，不过，鉴于美国对伊朗的“经济战争”尚未结束，目前不能披露伊朗石油出口具体数字。如果约瑟夫·拜登领导的美国新政府取消制裁，伊朗能够将原油出口迅速提至日均300万桶以上，未来几年伊朗石油产量可达日均850万桶。（夏晨）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、燕勐)

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