新华社日内瓦1月25日电（记者聂晓阳）美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日表示，分裂和政治化是美国抗击新冠疫情的主要教训。他同时积极评价世界卫生组织在全球抗疫中的作用。

25日是世界经济论坛在线上举行“达沃斯议程”对话会的第一天。福奇在对话会上发言表示，当国家出现明显分裂时，解决公共卫生危机就变得极为棘手。而当公共卫生问题带上政治色彩，比如戴不戴口罩都成为一种政治符号，就会对公共卫生事件的应对带来巨大破坏。

福奇表示，在美国联邦体制下，各州应对疫情的方式有所不同，联邦政府理应协调各州采取行动，但在过去一年的大部分时间里，联邦政府并没有这样做，各州各自为战，给病毒以可乘之机。

谈到美国近日宣布停止退出世卫组织的决定，福奇表示，像世卫组织这样的国际组织对应对公共卫生风险至关重要。要确保全球卫生安全，各国需要沟通、协作和团结，否则人类就不能为应对下一场危机做好准备。

世界经济论坛25日至29日在线上举行“达沃斯议程”对话会。全球70多个国家和地区的1500多位政商界和社会组织领导人将围绕“把握关键之年，重建各方信任”主题，分析新冠疫情下全球面临的多重挑战，寻求合作抗疫和经济复苏良方。

世卫组织25日公布的数据显示，全球累计新冠确诊病例98794942例，累计死亡病例2124193例。美国是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家，目前累计确诊病例24775208例，累计死亡病例414083例。

(责编：刘叶婷、燕勐)