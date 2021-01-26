本报驻法国记者 刘玲玲

法国书店工会日前发布公告称，2020年法国图书销量已恢复至疫情前的96.7%，好于此前预计的下降15%至25%。英国书商协会近日发布的数据显示，去年共有超过50家新的实体书店在英国和爱尔兰开张营业，且2020年英国独立书店数量达到近年峰值。此外，在德国和奥地利，2020年图书销量已分别恢复至疫情前的97.7％和95.6％。分析认为，实体书店加速“触网”和转型，线上图书销售逆势增长，整体推动了图书行业的复苏。

图书销售加速转向线上

欧洲出版商联合会的统计数据显示，疫情防控期间，线上图书销量激增。去年4月，法国许多电商平台的图书销售额同比增长了1到2倍，意大利同期网上图书销售额首次超过了实体书店销售额，英国WH Smith书店销售额同比下降了85%，但线上销售额却上升了400%。

去年夏季，在欧洲多国“解封”政策的推动下，实体书店销售一度呈现回暖迹象。据德国书业协会的数据，去年随着书店重新开放，书店销售逐渐复苏，尤其是童书在去年前6个月的销售额同比增长了3.6%。法国文化部的数据显示，去年5月份法国“封城”结束后第一周，人们便积极前往书店购书，法国书店营业额较前一周增长了233%，6至7月份营业额持续增长，同比分别增长22%和13%。在英国第一次“封城”期间，英国最大连锁书店“水石书店”为民众提供线上购书及图书配送服务，该书店在“封城”后第一周的线上销量同比增长了400%。

随着去年冬季欧洲多国疫情反弹，实体书店再度面临冲击。此外，近年来，实体书店还面临着线上书店和亚马逊等电商巨头的激烈竞争。在多重压力下，部分实体书店步履维艰。值得注意的是，经营结构相对单一的独立书店受到的冲击更为严重，面临更大生存压力。独立书店往往由个人或独资企业经营，承受着来自连锁书店及电商平台的双重竞争，同时商业化和产业化管理经验的缺乏也使其竞争力较弱。

书店纷纷采取自救措施

面对多重挑战，许多实体书店通过开展线上业务、利用社交网络保持与读者互动、联合其他书店展开合作等方式进行自救，并取得了积极效果。

在法国，“预定+取货”的销售模式在第一次“封城”期间仅有400家书店参与，而在第二轮“封城”期间扩大到1400家。也有书店提供“网上订购+付费送货上门”服务，并推出优惠活动。意大利多家独立书店和出版人还于去年8月联合推出了Bookdealer电子售书平台，超过400家独立书店第一次使用线上销售方式，上线后首月日均订单达120个，缓解了部分书店的运营压力。

除进一步完善购书网站外，一些实体书店也充分使用社交网络，积极与读者保持互动、宣传新书，并提供线上直接订购服务。例如，主营童书业务的英格兰东雷特福德书店通过社交平台进行直播，为读者朗读故事。该书店还提供电话推荐图书的服务，让读者居家就可以向店员线上咨询问题。

实体书店在自救的同时，也联合起来“抱团”应对危机。例如，疫情期间，为独立书店服务的网络销售网站Bookshop.org上线，为许多没有电子商务平台的独立书店提供了机会。

复合经营或成未来趋势

分析认为，突如其来的疫情改变了部分读者的消费习惯、衍生出新的消费需求，面对这一新的形势，实体书店应加快转变经营方式，寻求复合型发展，为读者提供更多样化的服务。

“实体书店面临的不仅有危机，也有转机。毫无疑问，未来线上线下融合将是主要趋势，实体书店加快数字化转型势在必行。”Librest网络购书平台的创始人之一、在巴黎经营着两家书店的连内·奥珀蒂认为。

此外，不少实体书店在疫情冲击下暴露出经营短板，需广泛探索复合型经营模式，赋予书店更丰富的形式和内涵。去年11月，意大利菲尔特瑞奈利集团在米兰皮埃蒙特广场的新书店开始营业。新书店将书籍与创新技术、电子商务平台相结合，为消费者提供多样且有现代感的体验。除书籍销售区外，书店还针对不同用途设计了不同的空间：视频虚拟游戏体验区、儿童影音空间、咖啡厅、自助餐厅等。此外，书店还专门开辟了多功能厅，用于举行文学演讲、读者见面会以及培训课程等。

(责编：刘叶婷、燕勐)