陆达心

建立在新技术革命迅猛发展基础上的信息化数字化智能化，与经济社会发展各领域深度融合，蕴含着驱动现代化的巨大潜能，为包括中国和拉美加勒比地区在内的广大发展中国家实现转型发展和现代化建设提供了难得的历史机遇。5G作为支撑经济社会信息化数字化智能化转型的关键新型基础设施，对培植经济发展新动能、推动高质量发展具有巨大推动作用。在此背景下，中拉双方抢抓机遇，合作布局5G发展大有可为。

2020年，市场研究公司Omdia与诺基亚发布联合报告称，5G通过数字化转型推动拉美和加勒比地区国家生产力和经济增长，预计到2035年将为该地区带来3.3万亿美元的增值以及9万亿美元的生产力提升。2019年4月，乌拉圭在拉美地区率先实现5G商用，同年5G进入苏里南、特立尼达和多巴哥等多国市场。2020年，巴西、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、哥斯达黎加等国宣布着手进行频段拍卖。同年8月，智利正式启动5G频段招标。5G技术有利于优化基础设施建设、改善民众生活水平。这已成为拉美国家的普遍共识。

目前，中国实现了5G技术领跑，5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用。中国已经建成全球最大5G网络，5G基站达70万个，占全球比重近7成，连接超过1.8亿个终端。欧洲数字经济智库IDATE的5G专家普耶尔表示，中国5G技术发展比预期的要快，与欧洲和世界其他地区相比处于领先地位。中国也成为拉美国家5G领域重要合作伙伴。2018年，中拉论坛第二届部长级会议通过《中国与拉共体成员国优先领域合作共同行动计划（2019—2021）》，明确表示要推动并加强信息通信技术等领域科技合作。近期，阿根廷、智利、乌拉圭等拉美国家元首在同习近平主席会见或通话时，均表示希望在科技创新及5G建设领域加强同中国的合作。阿根廷总统费尔南德斯在2020年中国国际服务贸易交易会上致辞表示，阿根廷和中国正在寻求打造以5G为中心的新兴领域合作增长点。

近年来，以华为为代表的中国企业不仅以其技术和设备服务的高性价比优势，受到拉美和加勒比国家电信运营商的青睐，成为其战略合作伙伴，还积极帮助培养本地信息通信技术人才，推动知识迁移，提升拉美和加勒比国家自主发展能力。2019年，智利总统皮涅拉访问深圳，高度肯定华为等企业为智利推进现代化发展所作的贡献，欢迎中国企业积极参与智利通信等基础设施建设。2020年，特多外长布朗表示，华为公司技术和服务深受特方信赖，已成为特多国家电信公司的长期合作伙伴，相信中国网络信息高科技企业将为特多实现数字经济转型奠定坚实基础。

一段时间以来，美国政府在全世界推销“清洁网络”计划，以所谓安全名义打压华为，并公开胁迫拉美国家放弃同华为开展5G合作。这样做无异于牺牲拉美国家在信息技术、数字经济等方面的转型发展机遇。对于美国的霸权行径，拉美各界有清醒的认识。巴西国家电信和信息技术基础设施建设联合会测算，如果排斥华为参与5G建设，巴西将支付1000亿雷亚尔的额外成本，当地5G网络发展将迟滞3年，减少220万个就业岗位。拉美业内人士指出，“在对华为有限制的地方，我们看到5G价格上涨了2到5倍，这往往使运营商无法开展业务。”禁绝中拉5G合作将导致拉方为此付出更高昂的机会和经济成本，但美方不会为其“分摊”，只能由相关国家“自吞苦果”。

在疫情背景下，5G行业应用实践的广度和深度不断提升，在医疗防疫、远程教育、工业互联网、媒体娱乐、车联网、电子商务等领域涌现众多优秀案例，未来将催生更多的新兴需求和服务，持续拓展数字经济新领域、新空间。当今世界正处在新一轮科技革命和产业变革蓄势待发的历史时刻。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。抓住5G发展机遇，加强合作，乘势而上，中拉一定能够育新机开新局，迎来新一轮经济转型增长和社会进步。

（作者为国际问题观察员）

(责编：刘叶婷、燕勐)