■ 严 瑜

1月25日，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。“寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人类一定能够战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生。”铿锵有力的中国声音，为寒冬之中的世界注入生机。

历史常有相似之处。犹记4年前，面对“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问，习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发出支持经济全球化的中国强音。今天，人类再次站在何去何从的十字路口。全球瞩目之下，中国坚定维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

近年来，每当世界发展遭遇逆风或寒流，中国总是不吝于贡献智慧与力量。在刚刚过去的2020年，中国初心如磐，勇于担当，始终做国际抗疫合作的推动者和全球经济复苏的“火车头”。

助推世界团结抗疫，中国尽己所能提供援助。面对疫情蔓延全球，中国在做好自身疫情防控的同时，积极推动国际抗疫合作。第一时间发布病毒基因序列等关键信息；向世界卫生组织提供5000万美元现汇援助；向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组，积极支持并参与疫苗国际合作；向各国提供2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂盒……中国与世界各国携手战疫，用实际行动践行“打造人类卫生健康共同体”的倡议与主张。

助力全球经济纾困，中国坚持开放携手应对。疫情给全球经济带来重创，中国多措并举，率先实现复工复产，有力提振全球经济复苏的信心。2020年中国GDP突破100万亿元，全年进出口、出口总值创历史新高，成为全球唯一实现经济正增长和货物贸易正增长的主要经济体；《区域全面经济伙伴关系协定》正式签署，中欧投资协定谈判完成，中国自贸“朋友圈”不断扩展，力挺全球多边贸易体系；2020年中国国际服务贸易交易会、第128届中国进出口商品交易会、第三届中国国际进口博览会等一系列重要国际贸易展会盛大举行，中国开放的大门越开越大……中国在按下经济发展“加速键”的同时，还提出加快构建新发展格局，努力与世界分享中国的发展成果，促进全球经济稳定增长。

当下，中国担当一如既往。“中国将继续积极参与国际抗疫合作”“中国将继续实施互利共赢的开放战略”“中国将继续促进可持续发展”“中国将继续推进科技创新”“中国将继续推动构建新型国际关系”，这是应对挑战的中国声音，亦是掷地有声的中国承诺。

人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。中国将继续为世界走出疫情阴霾、实现经济复苏作出更多贡献，与世界各国并肩携手，向着构建人类命运共同体不断迈进。

（作者为本报评论员）

(责编：刘叶婷、燕勐)