1月25日，国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会并发表特别致辞。

新华社记者 李学仁摄

■ 解决好这个时代面临的课题，出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要。要坚持开放包容，坚持以国际法则为基础，坚持协商合作，坚持与时俱进。中国将继续积极参与国际抗疫合作、实施互利共赢的开放战略、促进可持续发展、推进科技创新、推动构建新型国际关系，向着构建人类命运共同体不断迈进

■ 我们要解决好这个时代面临的四大课题：第一，加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。第二，摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路。第三，克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣。第四，携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来

■ 中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，同各国一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界

■ 人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。实践一再证明，任何以邻为壑的做法，任何单打独斗的思路，任何孤芳自赏的傲慢，最终都必然归于失败！让我们携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进

新华社北京1月25日电 国家主席习近平25日晚在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。习近平强调，解决好这个时代面临的课题，出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要。要坚持开放包容，坚持以国际法则为基础，坚持协商合作，坚持与时俱进。中国将继续积极参与国际抗疫合作、实施互利共赢的开放战略、促进可持续发展、推进科技创新、推动构建新型国际关系，向着构建人类命运共同体不断迈进！

习近平指出，过去一年，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，全球公共卫生面临严重威胁，世界经济陷入深度衰退，人类经历了史上罕见的多重危机。现在，疫情还远未结束，抗疫仍在继续，但我们坚信，寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。人类一定能够战胜疫情，在同灾难的斗争中成长进步、浴火重生。

习近平强调，我们要解决好这个时代面临的四大课题：

第一，加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长。既要把握当下，统筹疫情防控和经济发展，加强宏观经济政策支持，推动世界经济早日走出危机阴影，更要放眼未来，下决心推动世界经济动力转换、方式转变、结构调整，使世界经济走上长期健康稳定发展的轨道。

第二，摒弃意识形态偏见，共同走和平共处、互利共赢之路。各国历史文化和社会制度各有千秋，没有高低优劣之分，关键在于是否符合本国国情，能否获得人民拥护和支持，能否带来政治稳定、社会进步、民生改善，能否为人类进步事业作出贡献。没有多样性，就没有人类文明。差异并不可怕，可怕的是傲慢、偏见、仇视，可怕的是想把人类文明分为三六九等，可怕的是把自己的历史文化和社会制度强加给他人。各国应该在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处，促进交流互鉴，为人类文明进步注入动力。

第三，克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，共同推动各国发展繁荣。发展中国家发展起来了，整个世界繁荣稳定就会有更加坚实的基础。国际社会应该落实承诺，为发展中国家发展提供必要支持，保障发展中国家正当发展权益，促进权利平等、机会平等、规则平等，让各国人民共享发展机遇和成果。

第四，携手应对全球性挑战，共同缔造人类美好未来。类似新冠肺炎疫情的突发公共卫生事件绝不会是最后一次，全球公共卫生治理亟待加强。加大应对气候变化，推动可持续发展，关系人类前途和未来。人类面临的所有全球性问题，必须开展全球行动、全球应对、全球合作。

习近平指出，世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。

——要坚持开放包容，不搞封闭排他。多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。在国际上搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。一个分裂的世界无法应对人类面临的共同挑战，对抗将把人类引入死胡同。要坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同维护世界和平稳定，建设开放型世界经济。

——要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊。国际社会应该按照各国共同达成的规则和共识来治理，而不能由一个或几个国家发号施令。联合国宪章是公认的国与国关系基本准则，要维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，维护多边机构的权威性和有效性。要坚持通过制度和规则来协调规范各国关系，反对恃强凌弱，不能以多边主义之名、行单边主义之实。规则一旦确定，大家都要有效遵循。“有选择的多边主义”不应成为我们的选择。

——要坚持协商合作，不搞冲突对抗。无论是搞冷战、热战，还是贸易战、科技战，最终将损害各国利益、牺牲人民福祉。尊重和包容差异，不干涉别国内政，通过协商对话解决分歧。要摒弃冷战思维、零和博弈的旧理念，坚持互尊互谅，恪守互利共赢的合作观。拒绝自私自利的狭隘政策，要提倡公平公正竞争，开展你追我赶、共同提高的田径赛，而不是搞相互攻击、你死我活的角斗赛。

——要坚持与时俱进，不搞故步自封。21世纪的多边主义要守正出新、面向未来，既要坚持多边主义的核心价值和基本原则，也要立足世界格局变化，着眼应对全球性挑战需要，在广泛协商、凝聚共识基础上改革和完善全球治理体系。发挥世界卫生组织作用，构建人类卫生健康共同体。要推进世界贸易组织和国际金融货币体系改革，探讨制定全球数字治理规则，落实应对气候变化《巴黎协定》，落实联合国2030年可持续发展议程。

习近平强调，中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。我们将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，同各国一道，共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

——中国将继续积极参与国际抗疫合作。同各国分享疫情防控有益经验，向应对疫情能力薄弱的国家和地区提供力所能及的帮助。加强疫苗合作，让疫苗真正成为各国人民用得上、用得起的公共产品。

——中国将继续实施互利共赢的开放战略。利用疫情搞“去全球化”、搞封闭脱钩，不符合任何一方利益。中国始终支持经济全球化，坚定实施对外开放基本国策。促进贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链顺畅稳定，推进高质量共建“一带一路”，持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，发挥超大市场优势和内需潜力，为世界经济复苏和增长注入更多动力。

——中国将继续促进可持续发展。加强生态文明建设，确保实现2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和的目标。只要是对全人类有益的事情，中国就义不容辞地做，并且做好，用实际行动践行多边主义。

——中国将继续推进科技创新。加大科技投入，加强知识产权保护。科技成果应该造福全人类，而不应该成为限制、遏制其他国家发展的手段。中国将以更加开放的思维和举措推进国际科技交流合作，同各国携手打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境。

——中国将继续推动构建新型国际关系。你输我赢、赢者通吃不是中国人的处世哲学。中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，积极发展同各国友好合作关系，不断深化南南合作，更加积极地参与全球经济治理，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

习近平最后强调，人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。无论是应对眼下的危机，还是共创美好的未来，人类都需要同舟共济、团结合作。实践一再证明，任何以邻为壑的做法，任何单打独斗的思路，任何孤芳自赏的傲慢，最终都必然归于失败！让我们携起手来，让多边主义火炬照亮人类前行之路，向着构建人类命运共同体不断迈进！

（致辞全文见第二版）

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 01 版）

(责编：刘叶婷、燕勐)