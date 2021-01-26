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中意双边贸易额创新高——

“期待进一步实现互利共赢”

本报驻意大利记者  叶  琦
2021年01月26日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国海关总署近日发布的数据显示，2020年中意进出口总额551.85亿美元，较上年增长0.4%。其中，中国自意进口222.48亿美元，较上年增长3.8%。

　　尽管受疫情冲击，中意经贸合作逆势增长。意大利驻华大使馆数据显示，2020年前9个月，意大利对中国的农产品出口增长24.9％，为所有意大利农产品出口国中增幅最大的国家。据意大利佩克利诺羊奶酪保护协会统计，佩克利诺羊奶酪2020年对中国的出口增长了近150％。该协会主席贾尼·毛迪表示：“中国市场潜力大、发展快，我们对华出口有望继续大幅增长。”意大利布鲁奈罗—蒙塔希诺葡萄酒财团主席法布里齐奥·宾多奇表示，中国市场发展迅速、生机勃勃，公司不断参加各种展销会，和中国合作伙伴保持密切接触，努力跟上中国市场的发展需求。

　　“对意大利来说，中国市场至关重要。”中国意大利商会会长保罗·巴佐尼表示，在中国政府政策的积极推动下，中国企业有力复工复产，对农产品、工业品、零部件以及机械设备的需求不断加大，相关基础设施及可再生能源项目等也都恢复增长，为意大利企业带来了重要机遇。“相信在中国市场份额的扩大，将有助于意大利企业摆脱困境。”巴佐尼还表示：“疫情改变了全球经济走势及行业发展，有效推广数字化等将促进意大利出口复苏。通过加强数字化合作，期待进一步实现互利共赢。”

　　意大利《推广“意大利制造”特别计划》一直把中国市场作为优先市场。目前，共有1400多家意大利企业在华经营，700多家中国企业在意大利落户。“中国成为2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，意大利企业将在中国市场取得更积极长足的发展。”意大利外交部副部长曼利奥·迪斯特法诺高度评价意中经贸合作的成绩和潜力。

　　“中意建交以来，两国经贸合作水平不断提升，去年双边贸易额是建交之初的近460倍。”中国国际贸易促进委员会会长高燕表示，中国加快构建新发展格局，实行高水平对外开放，将为意大利企业带来更多发展新机遇，为中意经贸合作开辟更加广阔的天地。

　　（本报罗马电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 02 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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