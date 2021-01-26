本报驻比利时记者 任 彦

“应对新冠肺炎疫情挑战，人们更加真切地感受到，世界各国是如此休戚与共、命运相连，唯有团结合作才能战胜疫情。”国际道路运输联盟秘书长翁贝托·德·布雷托日前接受本报记者书面采访时表示，中国在疫情防控方面取得重大成果，展现出快速有效应对危机的能力。中国同各国分享抗疫经验，提供医疗物资，为推动抗疫合作发挥积极作用。

国际道路运输联盟于1948年在瑞士日内瓦成立，是道路运输行业的国际组织。联盟在全球100多个国家拥有会员并开展活动，致力于推动全球交通运输行业的可持续发展。联盟由联合国授权管理跨境货运海关通关系统——国际公路运输系统，旨在通过简化通关程序、提高通关效率，推进多边贸易和国际运输的便利化与安全性。

“道路交通在运输防疫物资和保障全球产业链供应链方面具有重要作用。为帮助道路运输行业尽快从疫情冲击中恢复活力，中国政府采取一系列措施减轻运输公司的负担，向运输防疫物资和生活必需品的企业提供支持，同时加强与周边国家的互联互通，维护全球产业链供应链稳定顺畅。”布雷托说，中国行动堪称典范，国际道路运输联盟专门在全球范围内分享了中国的成功实践。

疫情防控期间，国际道路运输联盟与联合国欧洲经济委员会共同发起“过境点情况观察”项目，优先处理医疗物资和食品等必需品的运输，实时分享各国疫情防控措施、路况和通关信息，以保持跨境物流畅通。

布雷托认为，疫情是全人类面临的共同挑战，没有哪一个国家可以独善其身，没有哪一个地区可以置身事外，国际社会比以往任何时候都更需要团结和合作，更需要采取协调、有力的行动。

“中国是多边主义的有力倡导者和践行者。”布雷托表示，共建“一带一路”已经成为广受欢迎的国际交流合作平台，助力沿线国家和地区改善急需的通信和运输等基础设施，增加了就业机会，为世界经济恢复和增长注入活力。

“国际道路运输联盟完全支持共建‘一带一路’，并积极参与其中。我们有着共同的愿景，致力于促进互联互通和合作共赢。”谈及连续两次在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛的情景，布雷托记忆犹新。“论坛上群贤毕至，充分展示了国际社会对共建‘一带一路’的信任和支持。特别令人赞赏的是，论坛上提出的愿景在一步步变成现实。”

2016年7月，中国加入《国际公路运输公约》，成为国际公路运输系统的重要成员。布雷托表示，过去几年，随着中国加快推进实施国际公路运输系统，中国与“一带一路”沿线国家和地区的互联互通水平进一步提升，通关效率和安全性显著提高，运输成本大幅降低。

“改革开放40多年来，中国经济持续快速增长。其中的一个重要方面是大力发展交通基础设施。”布雷托说，中国公路总里程超过500万公里，不仅贯通全国，还与周边国家和重要的国际贸易走廊相连，为加强经济和贸易联系提供了强有力支撑。

（本报布鲁塞尔1月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 02 版）

(责编：胡永秋、牛镛)