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英国自动驾驶技术加速发展

本报驻英国记者  许立群
2021年01月26日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　根据多家研究机构联合发布的一项报告，到2035年，英国销售的新车中将有40%具备自动驾驶功能。届时，英国智能网联与自动驾驶汽车市场规模将达417亿英镑（1英镑约合8.9元人民币），新增近4万个工作岗位。

　　近年来，英国不断加快自动驾驶技术商业化，完善自动驾驶相关立法，加快自动驾驶汽车领域先进技术研发和基础设施测试。

　　目前，英国政府支持的一项名为“奋进”的项目正在进行。这是英国首个多城市自动驾驶汽车演示项目，旨在创建一个灵活、可扩展的模型，在保持最高安全标准的条件下加速自动驾驶技术大规模部署，扩大自动驾驶汽车服务应用。去年10月，该项目在牛津进行了测试，未来还将在伦敦、伯明翰等城市测试。

　　英国早在2010年就制定了智慧交通技术路线图，明确了通信、存储、网络、传感器等各项核心技术的研究、应用等环节。得益于政策推动和资金支持，英国研究人员近年来在3D图像生成系统、下一代通信技术等领域取得积极进展。目前，英国有4个测试场和3条高速公路，专门用于测试自动驾驶技术，超过80个合作研发项目正在进行。

　　英国持续完善自动驾驶技术立法。自2015年起，英国不仅修改了公路、交通相关法律，还酝酿或出台了自动驾驶商业化涉及的保险、税收、安检等新的法律法规。

　　（本报伦敦1月25日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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