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埃及开始为医护人员接种中国国药集团新冠疫苗

2021年01月26日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社埃及伊斯梅利亚1月24日电  （记者李碧念）埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德24日宣布，埃及将于25日开始为医护人员接种中国国药集团新冠灭活疫苗。

　　扎耶德当天在伊斯梅利亚省阿布·哈利法急诊医院举行的新闻发布会上说，埃及所有公立医院、警察和军队的医护人员将于25日开始接种国药集团新冠疫苗，负责新冠患者诊治的医护人员优先。在医护人员之后，老年人、慢性病和免疫系统疾病患者将开始接种，最后是普通人群接种。

　　扎耶德说，国药集团新冠疫苗在埃及药品管理局已完成注册，还有3种新冠疫苗将在未来几天完成注册。此外，埃及还通过全球疫苗免疫联盟等途径预约了1亿剂新冠疫苗。

　　埃及卫生部专家委员会成员、埃及国家研究中心病毒学教授穆罕默德·艾哈迈德·阿里在新闻发布会上表示，国药集团新冠疫苗在埃及进行了临床试验，“我可以保证疫苗的安全性和有效性”。

　　阿布·哈利法急诊医院实习医生阿卜杜勒·穆奈姆·萨利姆当天接种了国药集团新冠疫苗，成为首批接种该疫苗的埃及医护人员之一。他表示，相信国药集团新冠疫苗是安全和有效的，推荐民众尽可能使用。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）
(责编：胡永秋、牛镛)

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