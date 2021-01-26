据新华社埃及伊斯梅利亚1月24日电 （记者李碧念）埃及卫生与人口部部长哈拉·扎耶德24日宣布，埃及将于25日开始为医护人员接种中国国药集团新冠灭活疫苗。

扎耶德当天在伊斯梅利亚省阿布·哈利法急诊医院举行的新闻发布会上说，埃及所有公立医院、警察和军队的医护人员将于25日开始接种国药集团新冠疫苗，负责新冠患者诊治的医护人员优先。在医护人员之后，老年人、慢性病和免疫系统疾病患者将开始接种，最后是普通人群接种。

扎耶德说，国药集团新冠疫苗在埃及药品管理局已完成注册，还有3种新冠疫苗将在未来几天完成注册。此外，埃及还通过全球疫苗免疫联盟等途径预约了1亿剂新冠疫苗。

埃及卫生部专家委员会成员、埃及国家研究中心病毒学教授穆罕默德·艾哈迈德·阿里在新闻发布会上表示，国药集团新冠疫苗在埃及进行了临床试验，“我可以保证疫苗的安全性和有效性”。

阿布·哈利法急诊医院实习医生阿卜杜勒·穆奈姆·萨利姆当天接种了国药集团新冠疫苗，成为首批接种该疫苗的埃及医护人员之一。他表示，相信国药集团新冠疫苗是安全和有效的，推荐民众尽可能使用。

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)