本报驻日本记者 刘军国

日本政府日前发布“绿色成长战略”，计划在海上风电、电动车、氢能源、航空业、住宅建筑等14个重点领域推进减排。据估算，到2030年，该战略将拉动日本经济增长90万亿日元（1元人民币约合16日元），到2050年，将拉动经济增长190万亿日元。

日本首相菅义伟去年10月底首次发表施政演说时宣布，日本将在2050年实现碳中和。此次“绿色成长战略”被认为是日本政府为实现碳中和目标所规划的路线图。日本希望在实现经济社会更加可持续发展的同时，推动加快优化产业结构、能源结构，实现经济发展与环境保护的良性循环。

日本环境省相关资料显示，日本能源行业的二氧化碳排放量占总排放的约40%，远远超过其他行业。2020年上半年，日本太阳能、水力、风力、地热、生物等可再生能源发电量约占总发电量的23.1%，核能发电占比只有约6%，剩下的约70%都来自煤炭、石油、天然气等化石能源。

根据“绿色成长战略”制定的目标，到2050年日本发电量的50%—60%将来自可再生能源。为此日本政府亟须修改能源基本计划。据悉，日本政府将继续减少火力发电，加快引进可再生能源，同时最大限度地利用核电。战略还提出，到本世纪30年代中期，新车销售将全部变为纯电动汽车和混合动力汽车，日本政府将支持动力电池开发，降低成本以减轻用户负担。

日本政府将把扩大海上风力发电作为实现碳中和目标的突破口。到2040年，预计海上风力年发电量达到最高4500万千瓦时，相当于45个核电机组发电量。日本政府还提出，到2030年将氢能源使用提高到300万吨，2050年提高到2000万吨，并将氢能源的成本降至每标准立方米20日元，推动氢能源在交通、发电等领域的普及应用。

日本《朝日新闻》表示，日本实现碳中和目标面临众多挑战，企业必须增加技术研发与设备投资。日本政府已在2020年财年（截至2021年3月底）第三次补充预算中列入2万亿日元创设基金，用于长期支持绿色经济领域的相关研发。

（本报东京1月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）

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