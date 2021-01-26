本报驻韩国记者 马 菲

韩国行政安全部发布的最新人口统计结果显示，去年韩国户籍登记人口较前一年减少2万余人，户籍登记人口首次出现负增长。

近年来，低生育率和老龄化持续困扰韩国社会。2020年，韩国65岁及以上人口占总人口比例达15.7%。韩国央行预测，韩国20年后人口老龄化程度恐将超过日本，成为全球老龄化最严重的国家。

分析认为，韩国正面临出生率下降和老龄化加剧双重挑战。新冠肺炎疫情也对生育率产生了负面影响。韩国政府2005年成立低生育及高龄社会委员会，自2006年起每5年发布一次《低生育及老龄社会基本规划》。去年12月，韩国政府确定最新规划，将提升个人生活质量、减轻养育负担等作为政策重点。

根据规划，韩国政府将从2022年起向有未满1岁婴儿的家庭每月提供30万韩元（1元人民币约合170.3韩元）的育儿补助，到2025年逐步上调至50万韩元，并将为产妇提供200万韩元的生育补贴。父母双方都为未满周岁的子女申请3个月的育儿假时，每人每月最高可获300万韩元育儿津贴。

针对多子女家庭的福利待遇也将进一步提高。韩国政府计划从今年起为多子女家庭提供更多专用公租房房源，到2025年增加至2.75万套，并考虑将多子女家庭标准从现行的3名以上子女放宽至2名以上。此外，将免收低收入家庭的第三个及以上子女的大学学费。为保护婚孕产期的职场女性，韩国政府要求企业公开男女员工在就业、晋升、薪水方面的待遇等信息。

“出生率下降和人口老龄化不仅会导致劳动力不足和消费减少，最终还将造成企业生产萎缩和国家财政恶化。”韩国《东亚日报》评论称，单靠现金补贴不足以解决韩国目前面临的人口问题，应对低生育率的根本方法在于创造优质的工作岗位和提供舒适的居住环境。政府只有通过制度改革，提升市场主体活力进而拉动就业率等综合措施，才能从根本上扭转韩国少子老龄化趋势。

（本报首尔1月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)