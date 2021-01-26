本报驻比利时记者 张朋辉

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受疫情影响，去年到达欧洲的难民数量有所下降，但大量难民持续涌入欧洲的势头不减。欧盟内部正加快推动难民和移民体系全面改革，力求综合统筹从根本上解决难民问题。

欧洲统计局最新发布的数据显示，受疫情防控及多国关闭边境影响，去年前三季度，在欧盟成员国首次提交难民身份申请的人数约为31万人，比2019年同期下降了30%以上。但自第四季度开始，首次提交难民身份申请的人数又迅速回升，接近正常年份水平。

欧盟委员会正加快《移民与庇护公约》草案审批程序，同时发布了一份新的指引，鼓励各成员国加大力度引导难民融入欧洲主流社会。目前，综合改革难民接收安置体系已成欧洲破解难民问题的一大关键。

人道主义问题此起彼伏

国际移民组织和联合国难民署日前发布新闻公报说，利比亚沿海1月19日发生一起沉船事故，造成至少43名企图偷渡至欧洲的人员死亡。这是今年地中海中部海域发生的第一起造成重大人员伤亡的沉船事故。据报道，船上有10名幸存者，分别来自尼日利亚、加蓬、加纳等国。事发后，国际移民组织和联合国难民署紧急提供救援。

国际移民组织和联合国难民署称，去年地中海中部海域仍有数百名偷渡者不幸死亡，受限于搜救能力，实际死亡人数可能更高。

国际移民组织和联合国难民署呼吁欧洲有关国家采取紧急措施，建立安全、可预测的难民安置机制，停止将偷渡者遣返至不安全的港口，并协助地中海沿岸国家分担难民安置压力，以避免更多人付出生命代价。

当前，由于部分欧洲国家拒绝搭载非法移民的船只靠岸，地中海难民搜救任务实际上由民间组织承担，近来出现的难民沉船事故也多数由民间组织发现并提供救援。

受欧盟关闭边境等防疫措施影响，等待入境的中东和非洲地区的难民不得不滞留在边境地区。多地难民营人道主义形势不容乐观。希腊等地中海国家境内的多个难民营人满为患，疫情防控设施不完善，疫情扩散给难民营保障增添了新的困难。一些难民营去年还出现火灾等安全事故，难民生命安全受到威胁。

难民安置压力有增无减

有分析指出，中东和非洲部分地区局势持续动荡，是欧盟面临难民涌入压力的一大重要因素。根据联合国难民署等机构统计，由于埃塞俄比亚北部提格雷州军事冲突，目前已有超过5万名埃塞难民逃亡至苏丹境内。去年，也门内战致使该国流离失所的人口已增加超过16万，仅马里卜省就有超过1.2万个家庭被迫逃离家园。

整体来看，欧洲面临的难民和非法移民压力仍然很大。据欧盟边境与海岸警卫局提供的数据，2020年，通过包括希腊在内的东地中海线路和西地中海新线路入境的难民和非法移民分别较前一年下降76%和下降28%。但是，从中地中海线路和西巴尔干国家入境的难民分别较前一年增加154%和78%。

《希腊城市时报》指出，去年难民入境希腊人数下降主要集中在前三个季度，到了第四季度，难民和非法移民人数又有所回升。当前地中海沿岸国家仍收容大量难民，未来要安置和消化这些难民难度很大。

半岛电视台分析认为，受疫情影响，难民处于更加困难境地，很多人既不能在欧洲申请到难民身份，又由于中东北非等地区局势动荡等难以返回，只能在安置点艰难度日。

欧洲政策中心移民问题分析师奥利维亚·迪兹认为，目前德国、法国、西班牙、比利时等国境内难民安置点已经饱和或者接近饱和，安置新的难民力不从心。难民的住房问题在疫情之前已经捉襟见肘，疫情防控对居住空间的要求更高，解决难度更大，欧洲面临难民安置压力有增无减。

统筹考虑移民和难民问题

去年，欧盟委员会正式推出新版《移民与庇护公约》草案，旨在以整体思路综合应对难民和非法移民问题，加快难民申请处理和安置速度，平衡成员国在难民接收问题上的权利和义务。按照欧盟决策程序，这份草案经过欧洲理事会、欧洲议会批准之后才能生效。

欧盟公布的这份改革草案涵盖申根区边境管理、国际合作、难民技能培训等移民和难民问题处理的各个方面，核心是试图平衡成员国负担不均问题。不同于此前地中海沿岸国家接纳大部分难民，新方案规定，欧委会每年将根据各成员国经济、人口规模及抵达难民数，向各成员国分配需接收难民人数，并向成员国按照接纳难民数量分发安置资金。

欧盟计划通过改革优化程序，在难民入境时强制进行身份识别、健康检查、安全审查、录入并保存指纹等信息。欧盟委员会还计划大幅增加非法移民遣返率，并提高遣返速度，目标是将遣返率从目前的30%提高到70%。

欧委会认为，移民和难民问题比较复杂，牵涉到诸多因素，必须统筹考虑。既要保护有真实需求的难民，又要保护欧盟边境安全，并考虑到成员国的难民接收能力；既要体现欧盟团结，又要使欧盟方案得到尊重和执行。就目前讨论情况来看，欧盟内部形成统一意见难度很大。

欧委会去年底还发布了一份新的指引，鼓励各成员国加大力度引导难民融入欧洲主流社会。《欧盟动态网站》评论称，《移民与庇护公约》尚未生效，欧盟发布的这份指引没有法律效力，很难产生实际效果，欧盟全面改革难民接收安置体系才是解决问题的关键。

欧洲移民政策研究所所长汉妮·贝伦斯接受本报记者采访时说，欧盟当前提出的改革方案仅局限在难民问题本身，应该对欧盟移民和难民政策进行全面改革。贝伦斯认为，建立接收难民和移民的长期战略，畅通合法移民渠道，保护移民权益，并与相关国家合作稳定地区局势，统筹安置难民，从根源上遏制难民数量增长，才是解决欧洲难民问题的关键。

（本报布鲁塞尔1月25日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月26日 17 版）

(责编：胡永秋、牛镛)