被媒体曝出“插队”接种新冠疫苗后，西班牙国防参谋长米格尔·安赫尔·比利亚罗亚23日辞职，成为近来西班牙类似事件中又一名下台官员。

比利亚罗亚现年63岁，当天向国防大臣玛加丽塔·罗夫莱斯递交辞呈并获得批准。

西班牙国防部在声明中没有明确证实比利亚罗亚已经接种新冠疫苗，仅说他“从未有意利用不当特权，但这已经损害了军队的形象和他的个人声誉”。

西班牙一家新闻网站22日爆料，比利亚罗亚及另外多名高级军官近日接种第一剂新冠疫苗。国防部就这一报道发起内部调查，要求比利亚罗亚作出解释。

国防部内部调查确认，多名军官不当接种疫苗。罗夫莱斯说，可能会有更多人辞职。

在西班牙，一线医护人员和养老院中老人和护理人员等人群现阶段是优先接种群体。西班牙卫生部本周宣布，下一批接种人群是80岁以上老人。

由于疫苗主要供应商美国辉瑞制药公司供货不足，西班牙疫苗接种进度出现延迟，一些地区不得不暂停疫苗接种。

官员“插队”接种疫苗，在西班牙触发公众愤怒。社交媒体上一则留言写道：“比利亚罗亚将军和你的同事们，我的朋友67岁，患阿尔茨海默病、失明，我们在等疫苗……你们更重要吗？”

舆论压力下，一些市长、地方议员、卫生官员和医院院长辞职或遭解雇。不过，西班牙休达市卫生部门主管哈维尔·格雷罗拒绝辞职。格雷罗21日在记者会上称自己是“被迫”接种疫苗。他说：“我本来不愿打疫苗，但我的下属说，如果我不打，他们就不打……我真的不想打，我连流感疫苗都没打，我不喜欢疫苗。”

西班牙首相佩德罗·桑切斯领导的工人社会党22日发表声明，敦促所有“插队”打疫苗的官员立即辞职。议会第二大党人民党高级成员同样敦促这些官员下台。（安晓萌）（新华社专特稿）

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