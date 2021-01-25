英国首相鲍里斯·约翰逊与美国新任总统约瑟夫·拜登23日通电话，成为拜登就职后首名与他通话的欧洲国家领导人。

英国首相府和美国白宫分别发表声明，说两人讨论一系列事务，包括抗击新冠疫情、美国停止退出世界卫生组织以及双方继续深化关系。

最受外界关注的两国关系焦点之一是英美能否在英国“脱欧”后达成自由贸易协定。美联社等媒体报道，就达成自贸协定，约翰逊似乎比拜登“更着急”，这一点从双方声明中可见端倪。

英国首相府的声明说，约翰逊与拜登讨论了“我们两国可能达成的自贸协定所带来的好处”，约翰逊“重申他打算尽快解决当前（英美间）存在的贸易问题”。

白宫的声明则没有提及两人讨论了贸易问题，只说他们讨论了应对气候变化、抗击新冠疫情以及确保全球卫生安全问题。

英国原本作为欧洲联盟成员国享受与美国的自贸安排，但“脱欧”后需与其他经济体谈判自贸协定。多家媒体报道，与美国达成自贸协定已经成为约翰逊政府工作任务的“重要优先事项”。

与英方“着急”形成对比，白宫新闻秘书珍·普萨基22日说，美方目前没有为签署新自贸协定设定时间表，因为美方当前主要关注控制国内新冠疫情及在国会推动通过新的经济救助计划。

拜登提名的财政部长、美国联邦储备委员会前主席珍妮特·耶伦本周早些时候在国会听证会上说，拜登已经明确表示，“在美国对就业和基建作出重大投资以前，不会签署任何新的自贸协定”。

依据白宫声明，与约翰逊通话前，拜登上任后先后与加拿大总理贾斯廷·特鲁多和墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔通电话。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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