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综述：美国新冠确诊超2500万例 新政府面临严峻挑战

2021年01月25日19:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月24日电 综述：美国新冠确诊超2500万例 新政府面临严峻挑战

　　新华社记者谭晶晶 杨士龙

　　美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至24日，美国新冠确诊病例累计已超过2500万例，累计死亡近42万例。美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目数据显示，目前全美新冠住院患者超过11万人。

　　据美国有线电视新闻网报道，2020年1月21日，美国疾病控制和预防中心报告了美国首例确诊病例，截至目前累计确诊病例增至2500多万例，这意味着一年来美国平均每天新增新冠确诊病例约6.8万例，每1.2秒就新增1例。

　　“尽管感染数字高得惊人，但专家仍认为严重低估了美国的真实感染人数，以及美国防控病毒传播的失败程度”，《纽约时报》报道说。

　　华盛顿大学卫生统计评估研究所新发布的模型预测显示，到今年5月1日，即便新冠疫苗接种可能挽救超过4.2万名美国人的生命，届时美国累计新冠死亡病例可能超过56.9万例。这意味着在1月19日至5月1日之间，美国还将有大约16.8万人死于新冠。

　　美国权威流行病学专家在接受新华社记者采访时说，尽管近期美国疫情指标增幅有放缓迹象，但仍处于高位。这是一场疫情蔓延、变异病毒出现与疫苗接种之间的“赛跑”，美国新政府面临严峻挑战。

　　美国斯克里普斯研究所遗传学家埃里克·托波尔在社交媒体上表示，美国这个世界上最富有的国家是“应对疫情最盲目的国家之一”，很多方面都在“书写新篇章”，比如疫情暴发初期有长达两个月未开展病毒检测，公共卫生部门的信息不准确、不一致，疫苗接种缺乏数字化追踪等。

　　美国新任总统拜登将应对疫情列为其上任后的首要任务之一。1月20日就任后，拜登宣布了应对新冠疫情的国家战略，并签署多项与抗疫相关的行政命令，比如要求美国民众从1月20日开始100天内坚持戴口罩的“百日口罩令”；增加新冠疫苗、病毒检测设备、个人防护用品的产量和供应量；提高病毒检测能力；加大新冠疗法研发力度；指导学校恢复安全运转等。他上任前还宣布，计划在就任总统100天内实现1亿剂新冠疫苗接种。

　　“这些抗疫新计划可能有助控制目前的严峻形势，领导人能够清醒认识到疫情的严重程度，这是有效应对疫情的基础”，美国艾奥瓦大学微生物学和免疫学教授斯坦利·珀尔曼对新华社记者说。

　　但他也强调，目前美国亟待解决提升新冠疫苗产量的难题，更重要的是,要为各州和地方政府的疫苗分发提供更大支持。

　　美国新冠疫苗和药物攻关计划“曲速行动”前首席顾问蒙塞夫·斯拉维此前称，计划在2020年12月底前完成2000万人（4000万剂）疫苗接种。但美疾控中心网站数据显示，截至今年1月23日，全美共接种约2184.8万剂，远落后于预期。

　　《纽约时报》援引哥伦比亚大学一项模型研究报道说，即便新冠疫苗的启用为美国控制疫情带来希望，但仅靠疫苗完全不够。新冠疫情已在美国“失控肆虐”了太长时间，就算有数百万人接种了疫苗，仍会有数百万人被感染，除非公众能持续严格执行戴口罩、保持社交距离等措施，直到今年夏季或更晚。

(责编：崔越、杨牧)

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