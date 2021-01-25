人民网北京1月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持25日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：日前，中国美国商会主席葛国瑞（Gregory Gilligan）表示，美中自建交以来携手走过了42年，这证明双方可以合作也应该合作，美中和睦相处会惠及全球。他还说，中国美国商会旗下近1000家美资企业中有70%的受访企业根本没有迁出中国市场的计划，商业将继续是美中关系的压舱石。你对此有何回应？

赵立坚：美国工商界人士近期多次释放明确信号，看好中国经济发展前景，表示愿继续扎根中国，反对两国经济“脱钩”。葛国瑞先生的话再次说明，中美经贸关系的本质是互利共赢，中美存在广泛的共同利益和巨大的合作空间。合作过去是中美关系的主基调，今后也应当继续成为中美关系的主基调。

中方将一如既往构建市场化、法治化、国际化的营商环境，欢迎美国工商界来华投资兴业，支持两国企业加强互利合作。我们也希望美国新一届政府能够从两国人民根本利益出发，从国际社会的共同福祉出发，秉持开放包容、互利共赢的理念，聚焦合作，管控分歧，同中方一道努力推动中美关系重回正轨，为中美经贸合作健康发展营造有利氛围，更好增进两国人民的共同福祉。

《澳门月刊》记者：据报道，美国海军“罗斯福”号航母经由巴士海峡进入南海，美国侦察机和舰载预警机也抵台湾周边空域活动。中方对此有何回应？

赵立坚：美国频繁派舰机进入南海活动，炫耀武力，不利于地区局势的和平与稳定。

香港卫视记者：第一个问题，上周五，《华尔街日报》报道称，崔天凯大使致信美方，称中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将访美，后来中国驻美国使馆已对此予以否认。请问中美近期是否有恢复高层交往的可能性？第二个问题，崔天凯大使担任中国驻美大使一职已8年，美国驻华大使职位自去年起也一直空缺。中方目前在驻美大使轮换一事上是否有新的考虑？

赵立坚：关于中美关系，正如习近平主席在给拜登总统的当选贺电中指出，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，也是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。关于你提到的双边高层交往，目前我没有可以向你提供的具体信息。

关于中方是否会轮换驻美大使，目前我也没有相关消息可以向你提供。中方在中美关系上的政策是一贯的、明确的。

彭博社记者：《华尔街日报》称，中方计划向美提议，两国在世卫组织指导框架下就疫苗接种证明互认开展合作。中方希借此为持上述证明的人员提供旅行便利，并希双方就共同为发展中国家分发疫苗展开讨论。中方对此有何评论？

赵立坚：你说的情况我不掌握，请向主管部门了解。目前，疫情仍在世界各地肆虐。中方愿同包括美国在内的国际社会一道，共同应对疫情，包括你提到的疫苗研发和向发展中国家提供疫苗等合作，以便我们早日战胜疫情。

日本广播协会记者：第一个问题，美国国务院23日发表声明，敦促中国停止对台施压，应与台进行有意义的对话。外交部对此有何评论？第二个问题，据台湾媒体报道，23日、24日有十几架次解放军军机在台湾附近空域活动。台湾方面专家称，解放军此举表面上是军事操演，但最重要的意图是对美国示警。中方的意图是什么？

赵立坚：关于第一个问题，中方在台湾问题上的立场是一贯的、明确的。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中方捍卫国家主权和领土完整、坚决反对“台独”和外部势力干扰的决心坚定不移。

造成当前两岸关系紧张动荡的根源，是民进党当局拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，加紧与外部势力勾连，不断进行谋“独”挑衅。我们愿意同台湾各党派、团体和人士在坚持“九二共识”、反对“台独”的政治基础上，就两岸政治问题和推进祖国和平统一进程有关问题开展对话协商，聚同化异，积累共识。

我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，不向“台独”势力发出任何错误信号，以免损害中美关系和台海和平稳定。

关于第二个问题，建议你去向中国国防部询问。

澎湃新闻记者：据报道，上周六，俄罗斯各地发生支持反对派领袖纳瓦尔内的大规模游行示威活动。美国驻俄罗斯使馆提前在其官网发布游行时间和路线，提醒在俄美国公民加强安全防护，引起俄罗斯外交部强烈抗议。俄方认为此举超出了正常领事保护范围，是在干涉俄罗斯内政，要求美方就此作出澄清。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中方一贯反对外部势力干涉主权国家的内政。

中新社记者：1月22日，国家知识产权局表示，2020年中国授权发明专利53万件，同比增长17.1%。你能否介绍上述数字有何重要意义，对此有何评价？

赵立坚：关于国家知识产权局第一季度例行新闻发布会的详细情况，主管部门已经发布了消息，建议你查阅。

在新冠肺炎疫情冲击背景下，中国发明专利授权量仍实现较快增长。这是中国知识产权质量效益持续提升的一个缩影，印证了中国在知识产权保护方面的实效，表明中国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

中国政府坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，大力实施创新驱动发展战略和知识产权战略，不断加大科技创新和知识产权保护力度。当前，随着中国进入新发展阶段，我们正在大力贯彻新发展理念，积极构建新发展格局，这离不开知识产权的有力支撑。正如习近平主席指出的，没有一个国家可以成为独立的创新中心，或独享创新成果。创新成果应惠及全球，而不应成为埋在山洞里的宝藏。中方愿同各国一道，继续加强科技创新与合作，积极参与全球知识产权治理，为全球知识产权平衡、包容、可持续发展作出更大贡献。

《环球时报》记者：据报道，印度政府消息人士称，印度将在未来几周向南亚国家提供千万剂新冠疫苗。有媒体称，印度此举是在搞“疫苗外交”对抗中国。中方对此有何评论？

赵立坚：病毒是人类的共同敌人。国际社会的当务之急是团结一心、共同抗疫。新冠疫苗是全球公共产品。当前全球已有多个新冠肺炎疫苗上市，选择哪种疫苗应该由各国自主决定，在这个问题上不应有恶性竞争，更不应进行所谓“对抗”。我们希望并欢迎更多国家更快生产出更多安全有效的疫苗，向更多发展中国家提供，让更多人受益。

中方正切实努力践行新冠肺炎疫苗作为全球公共产品的宣示，同其他国家特别是发展中国家以不同方式开展疫苗国际合作，根据他们的需要，提供力所能及的支持与帮助。我们将继续促进疫苗在全球的公平分配和使用，争取让更多人受益。

印度广播公司记者：目前印度已经向多国提供了印度生产的新冠疫苗，其中部分免费，部分是商业出口。中国是否也将考虑从印度进口疫苗，以弥补中国疫苗供需缺口？

赵立坚：我目前不了解你说的情况，请你向相关主管部门询问。

凤凰卫视记者：香港美国商会会长巴特利特称，香港国安法生效后，未见大量美资撤离香港。企业会根据自身发展战略决定去留，很多投资者仍看好香港市场。外交部对此有何评论？

赵立坚：香港美国商会此前发表的一份调查报告显示，绝大部分受访商会会员表示，香港在未来三年内仍会是他们的地区总部。接近六成受访企业已经或计划在粤港澳大湾区开展业务。不少企业认为大湾区巨大的消费市场将为利润增长提供重要机遇。香港美国商会报告和相关负责人表态再次说明，香港国安法是维护香港长治久安和长期繁荣稳定的定海神针，为包括美国企业在内的国际投资者提供了更安全、稳定、可持续的投资环境和更加光明的合作前景。此前针对香港国安法的一些无理质疑和猜测也不攻自破。

事实已经并将继续证明，香港国安法为保持香港良好营商环境，巩固提升香港的国际金融、贸易和航运中心地位带来了重大利好。中方将一如既往欢迎各国工商界在香港继续发展并取得更大成功。

印度报业托拉斯记者：昨天，中印两国在边境地区举行了第九轮军长级会谈，以缓解两国边境局势。此次会谈有何成果？

赵立坚：我可以向你确认，中印确实举行了新一轮会谈，双方根据约定会尽快发布有关消息。

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