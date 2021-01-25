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澳大利亚批准使用首款新冠疫苗

2021年01月25日18:55 | 来源：新华社
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　　新华社堪培拉1月25日电（记者岳东兴 白旭）澳大利亚总理莫里森25日宣布，该国药物管理局当天已临时批准美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗在澳使用。该疫苗成为澳大利亚监管部门批准使用的首款新冠疫苗，被允许用于16岁及以上人群。

　　澳药物管理局25日发布声明说，“临时批准”使用上述疫苗的含义是批准使用的有效期为两年，该疫苗从现在起可以合法供澳国内接种。声明还指出，辉瑞公司需继续向该管理局提供从临床试验和上市后评估中得出的有关这款疫苗有效性和安全性的信息。

　　莫里森当天介绍说，这款疫苗需接种两剂，间隔时间至少21天；澳疫苗接种计划将分阶段逐步推进，一线医护人员、边检和隔离酒店的工作人员、养老院等场所员工和老年人将是第一阶段优先接种人群；由于生产及运输环节可能延误，因此上述新冠疫苗在澳首批接种时间可能从计划的今年2月中旬推迟到2月下旬。

　　澳大利亚联邦卫生部24日晚更新的疫情数据显示，截至24日下午，澳过去24小时新增新冠确诊病例6例，全部为境外输入病例，累计确诊28766例，累计死亡909例。

(责编：崔越、杨牧)

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