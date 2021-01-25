李海东

1月20日，美国当选总统拜登在国民警卫队高度戒备中宣誓就职。过去的4年，美国在疫情、经济、种族、外交等各领域全面亮起红灯。1月6日特朗普煽动其支持者袭击国会山的一幕，定格了今年美国政治继续深刻分裂的主题，更透彻揭示了美国社会深度撕裂的现实。

首先，美国深陷价值观迷失状态，民众的身份认同与国家认同极端混乱，难以形成团结一致应对艰难挑战的“精神合力”。长期以来，融合不同移民群体、认同白人和基督教主导地位的美国“大熔炉”，已被强调移民自身语言、宗教与习俗的多元主义文化所取代。“价值观多样性和谐共存”这一美国标榜自我优越性的社会特色，正因族裔群体撕裂而呈现出价值观之间日趋尖锐对立的局面。美国宪法这一奠定美国政治制度的基础，因其制定者多属奴隶主和白人，而招致越来越多族裔群体对其合法性的质疑。推崇白人至上与基督教主导地位的特朗普，在移民、种族等领域政策，更是持续激化着白人与其他族裔的冲突。价值观的极端错乱，使得美国处在犹如“幽灵”般四处游荡的“叫魂”状态。美国新一届政府计划推行的多元主义价值观再造之路，势必遭受过去四年被激发的白人至上主义群体的抵制，其重塑“美国灵魂”之路难有大作为。

其次，美国政治“极化”、中产阶级退化，导致反精英与反建制民粹泛滥。以往确保美国稳定的中产阶级占人口多数的状况已发生变化，多数人沦落为低收入群体。财富汇集到少数人手中的不公平现象，导致美国公众对政治精英和既有制度的极度不满，整个社会戾气弥漫，民粹势力膨胀，政治投机者层出不穷。冷战结束至今，民主与共和两党在涉及医保、税收、移民、外交等各重大议题上分歧持续加重，两党轮流执政不仅未能推进政治和解进程，相反带来政策领域相互拆台的恶性循环现象。两党内部也都在经历着政治极端派系得势与中间派式微的深刻转变。在事关美国如何治理这一根本问题上，政党之间与各党内部派系之间政策主张尖锐对立，这带来美国政治紊乱与衰败的恶果。党派政治不关注民众福祉，而成为加剧社会矛盾的工具。在高度分裂与政治病态的氛围下，美国新一届政府推行任何宏大政策变得更为困难。

第三，特朗普政府加剧美国分裂的政治遗产，增加了新一届政府实现拨乱反正的难度。特朗普政府限制移民、宣扬白人至上论、推行反全球化的贸易保护主义和群体免疫式抗击疫情等诸多政策，导致美国种族冲突事件愈演愈烈、阶层对立持续加剧、国际声誉受损与染疫民众对联邦政府失望的结局。在卸任前，特朗普政府密集出台各种政策并煽动支持者挑战大选结果，以挖坑埋雷方式毒化着新政府的执政环境。如难以在任职两年内破除前任的有毒政策遗产并尽快取得具体政策成果，那么面临众多国内外严峻挑战的新政府，将很难带领民主党赢得2022年国会中期选举和2024年美国总统大选。美国频繁选举的制度设计，使得不管谁上台都难以根本解决积弊，而只能以短期政治考虑方式暂时控制美国存在的严重问题。

总的看，当前美国处于“到底要往何处去”的道路选择的十字路口，新一届政府执政的确提供了一个“矫正”特朗普政府破坏性内外政策的机会，但美国政治与社会环境沉疴痼疾太重，美国“政治衰败”进程很大可能会继续下去。

（作者为外交学院国际关系研究所教授）

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