新华社北京1月25日电题：四年目睹美利坚之怪现状

新华社记者

日前，刚刚入主白宫的美国新总统拜登一口气签署了10多项行政命令，废除其前任特朗普的一系列内政外交政策。

在白宫高调签发这些行政令之时，拜登用了“刻不容缓”来形容其心情，体现了其否定和推翻特朗普政府执政四年所谓“政绩”之急切。

在历史长河里，四年只是短暂的一瞬，但特朗普政府执政这四年，给美国国内民众、给其他国家、给国际社会造成的冲击，与时长不成比例。对许多人来说，这四年目睹美国种种怪现状，比小说还荒诞，让人拍案惊奇。

在美国国内，各种乱象丛生，民生恶化，社会撕裂严重，贫富与阶层对立加剧，人权与种族问题凸显。四年来，美国各地枪杀案不断，打砸抢烧成为美国街头的“风景线”，“黑人的命也是命”运动席卷全美各地。美联储报告显示，2020年美国最富的前1%和10%人口分别占有全部家庭财富的30.5%和69%，而最穷的50%人口仅拥有全部家庭财富的1.9%，且这种差距呈加速拉大趋势。

尽管特朗普政府一再粉饰太平，但新冠疫情与大选彻底挤破了美国社会的脓疮。面对新冠疫情肆虐，手握权柄的政客奉行政治优先策略，对内欺骗，对外“甩锅”，不断贻误战“疫”时机。从提议喝消毒剂治新冠到宣扬“神药”羟氯喹，从反对戴口罩到罔顾生命，反智主义“花式抗疫”的结果是：美国累计新冠确诊病例已超2500万例，累计死亡病例突破40万例，是全球累计确诊病例数和累计死亡病例数最多的国家。

四年一度的大选不仅有“纸牌屋”式勾心斗角，更有“颜色革命”式对立对抗，直至登峰造极最终酿成国会山“沦陷”的闹剧。“美式民主形象大跌”“美国制度的崩塌”……全球学界纷纷作出如此论断。

对外，特朗普政府赤裸裸打出“美国优先”旗号，把外交霸凌、单边主义与自私自利推向了“新高度”。“退群”成瘾，制裁成性，动不动就打贸易战，通过“长臂管辖”把他国公司纳入黑名单——美国成为国际舞台头号麻烦制造者、秩序破坏者。据美国相关机构统计，特朗普政府执政期间，共实施了3900多项不同的制裁措施，频率相当于每天3次。

美利坚过去四年之怪现状，其中有闹剧有丑剧更有悲剧，夹杂着荒诞剧与魔幻色彩。人世间种种荒谬与丑恶，一幕幕上演，让观者五味杂陈，也启人深思。

西班牙国际问题专家胡利奥·里奥斯日前发表文章指出，当全人类受到气候变化、大流行、裁军等问题困扰时，特朗普政府还要将世界卷入新的紧张局势的漩涡，无疑是一种不负责任的行为。

换个角度看，特朗普政府也有其“贡献”——帮助世人更加认清美国自私自利的本性，认清西方制度的缺陷与西式民主的虚伪。

俗话说，病去如抽丝。应当看到，特朗普主义是美西方社会矛盾积累到一定阶段的产物，是西式民主机器的必然产品，从出炉到喧闹一时，都符合西式逻辑，因而也不会自动归入历史的尘埃之中。从7000多万张支持选票与蜂拥的“勤王军”可以看出，特朗普主义在美国有其生存的土壤，它对美国社会的撕裂、美国政治生态的冲击和国际关系的影响恐不会戛然而止。

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