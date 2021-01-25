新华社北京1月24日电 题：与国际社会分享新冠病毒信息 中国当时这样做

新华社记者董瑞丰

寻觅病原、分离病毒、及时共享……中国科学家与时间赛跑，迅速确定病原并主动与国际社会共享新冠病毒基因序列，为全世界的诊断试剂设计、药物筛选、疫苗研发、病毒溯源等疫情防控工作赢得宝贵时间。

首批直面新冠肺炎疫情的实验室生物安全专家日前接受采访，回顾这场与病毒的战斗。

“搞不清楚病毒情况，我们就像在战场找不到敌人一样。”中国疾控中心生物安全首席专家武桂珍说。2020年1月2日，接到湖北省送检的病例标本，武桂珍和中国疾控中心病毒病所谭文杰团队、赵翔团队等迅即投入一场破译病毒遗传密码的“接力赛”。

根据专家研判，国家卫生健康委组织中国疾控中心、中国医学科学院、中国科学院武汉病毒研究所等多家具备高等级生物安全实验室条件的机构平行开展病原鉴定工作。

为最快速、最准确地了解病毒的全貌，中国疾控中心病毒病所统筹布局，以应急技术中心为核心，联合病毒病所生物安全三级实验室、国家流感中心、中心仪器室多个部门共同攻关，同时采用一代测序、二代测序和三代测序技术，全面开展全基因组测序工作。

也是在2020年1月2日，中国医学科学院收到湖北省送检的第一批病例标本，随即开始样本分析等工作。分析发现，在样本获得的微生物组序列中，均存在同一种未知冠状病毒序列，且该冠状病毒序列为主要病毒序列，未见其他与急性呼吸道感染关联的明确病原信息。

中科院武汉病毒所研究员周鹏介绍，武汉病毒所作为具备高等级生物安全实验室的病毒研究专业机构，收到武汉金银潭医院专人专车送来的不明原因肺炎病例样本后，立即组织科研人员投入科研攻关工作，主要进行了病毒全基因组测序、病毒分离以及病毒特异性检测方法的建立。

几家实验室平行开展的基因组测序，均发现送检样本中存在同一种新型冠状病毒基因组序列，且该基因组序列在健康人群和其他类型的肺炎患者中不存在。确定病原迈出了关键的一步。

进行基因组测序的同时，科学家也在争分夺秒开展病毒分离工作。病毒分离是病原诊断的金标准，也是疫情研判最为关键的证据之一。考虑到病毒分离的复杂性，为了提高病毒分离的成功率，他们采用多种病毒分离策略同时进行。2020年1月7日，中国疾控中心首次在电镜下“捕获”到疫情的罪魁祸首——典型的日冕形状、有着皇冠样外层颗粒的新型冠状病毒。

在综合考虑基因组序列测定、成功分离病毒、获得病毒电镜照片、病原学检测和临床诊断高度吻合等证据后，2020年1月8日，国家卫生健康委专家评估组初步确认新冠病毒为疫情病原。1月9日，国家卫生健康委专家评估组对外发布武汉市不明原因的病毒性肺炎病原信息，病原体初步判断为新型冠状病毒。中国向世界卫生组织通报疫情信息，将病原学鉴定取得的初步进展分享给世卫组织。

“在如此短时间内初步鉴定出病毒是一项显著成就。”世卫组织网站当日评价。

基于对多个样本进一步比对核实，2020年1月12日，中国疾控中心、中国医学科学院、中科院武汉病毒所作为国家卫生健康委指定机构，向世卫组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，全球共享。国家卫生健康委与世卫组织分享新冠病毒基因组序列信息。

这意味着，全世界都可以共享这些源头信息，从而开发检测试剂、研制疫苗等，与病毒正面“交锋”。在这场与时间赛跑的遭遇战中，中国科学家不畏艰险、无私奉献，用科学严谨的态度和专业素养，为全球疫情防控提供了关键信息。

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