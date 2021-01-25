作为美国当前疫情的重灾区，加利福尼亚州的医疗系统早已不堪重负。美国媒体日前报道，加州一个小镇的医院情况令人担忧，面对不断增加的新冠肺炎患者，医护人员的体力和心理承受力都早已达到极限。

据美国媒体报道， 还没有走进这家医院就能感受到这家医院正在承受的压力，病人们源源不断地被送来，有的是被救护车送来，有的是自己前来。医院的护士称，医院大约80%的病人是新冠肺炎患者，不断有患者死去。

加州苹果谷圣玛丽医疗中心护士：我们来这里这么久，还从没见过这样的急诊室，80%的病人是新冠肺炎患者。

加州苹果谷圣玛丽医疗中心重症监护室护士 林赛·帕卡德： 在重症监护室，我们每天都会看到有人死去，但从未达到现在这样的数量。我们现在有50多名患者在重症监护室，但我们的医护力量只够看护其中的20人，所以我们在超负荷工作，护士们已经达到了她们的绝对极限。

加州苹果谷圣玛丽医疗中心急诊医生 亚瑟·格里高利安：身体上伤害是一方面，还有情感上的伤害，看着病人死去是非常难受的，而且死亡率非常高。

记者：你是怎么应对这些的，还好吗？

加州苹果谷圣玛丽医疗中心急诊医生 亚瑟·格里高利安：我想我现在还撑得住，但再过几个月就不好说了。

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