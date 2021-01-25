新华社杭州1月25日电（记者屈凌燕 魏一骏）25日上午，满载着100个标箱防疫物资和生产生活物资的“义新欧”中欧班列X8026 次（义乌—马拉舍维奇）防疫物资专列从浙江义乌西站启程，最快将于13天后抵达波兰马拉舍维奇。

此趟班列为2021年全国首趟中欧班列防疫物资专列，为波兰和欧洲抗疫防疫急需补充物资提供“生命通道”。

“义新欧”中欧班列运营平台义乌市天盟实业投资有限公司相关负责人介绍，此批防疫物资是由波兰政府委托波兰ZARYS POMAGA公司在中国采购，通过“义新欧”中欧班列将货物运输至波兰和欧洲。

据悉，此趟班列其中82个标箱为防疫物资，约4万余件防护服、医用隔离衣、注射器等总重324吨。另外18个标箱为运往欧洲的生产生活物资，将由同一班列运输至波兰马拉舍维奇后中转至德国汉堡，为当地生产生活提供保障。

中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，尤其是西安、义乌、武汉等地创新开行中欧班列防疫物资专列，“生命通道”功能凸显。2020年，中欧班列共运送防疫物资939万件、7.6万吨，目的地主要是意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国，并分拨到更多欧洲国家。

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